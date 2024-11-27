На строящийся завод в Ноокате привезли оборудование из КНР на 22 грузовиках

В мае 2023 года в рамках соглашения, подписанного президентом Садыром Жапаровым и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в городе Сиань, в Ноокатском районе Ошской области начато строительство завода по производству органических сельскохозяйственных удобрений.

Согласно договоренности, заключенной министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики, 25-ноября из Китайской Народной Республики было привезено оборудование на сумму 15 миллионов долларов США, необходимое для строительства завода.

Отметим, что первый этап строительства завода по производству органических сельскохозяйственных удобрений в Кулатовском айыл аймаке будет завершен и сдан в эксплуатацию в 2025 году.

Завод будет введен в эксплуатацию поэтапно. Общая стоимость проекта составляет 260 миллионов долларов США. Он является частью проекта" Технопарк органических удобрений", строительство которого включает четыре этапа.

Первая фаза завода будет сосредоточена на производстве 100 тысяч тонн органических удобрений в год и создании новых рабочих мест.

Помимо производства удобрений, в рамках проекта будет построен завод по сборке сельскохозяйственной техники. После завершения всех этапов предприятие может производить до 500 тысяч тонн удобрений в год и создать от 1 до 2 тысяч рабочих мест.