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Из Кара-Балты в Бишкек на поезде за 56 сомов: расписание и тарифы поездов

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Для удобства жителей Чуйской области ежедневно курсируют два пригородных поезда: Бишкек-2 – Каинды и Бишкек-1 – Токмок. Об этом сообщает пресс-служба "Кыргыз темир жолу". По ее данным, поезд Каинды – Бишкек-2 прибывает на центральный железнодорожный вокзал Бишкек-2 в 07:32 утра. Обратно поезд отправляется из Бишкека в Каинды в 17:41 с вокзала Бишкек-2.

Поезд № 6064: Каинда – Бишкек-2

Маршрут:

Каинда – Бишкек-2: 05:07 - 56 сомов (взрослый), 20 сомов (дети от 5 до 10 лет)

Кара-Балта – Бишкек-2: 05:28 - 05:30 - 56 сомов (взрослый), 20 сомов (дети от 5 до 10 лет)

Беловодск – Бишкек-2: 06:08 - 06:10 - 37 сомов (взрослый), 20 сомов (дети от 5 до 10 лет)

Шопоково – Бишкек-2: 06:34 - 06:36 - 20 сомов (взрослый), 6 сомов (дети от 5 до 10 лет)

Сокулук – Бишкек-2: 06:59 - 07:01 - 11 сомов (взрослый), 4 сома (дети от 5 до 10 лет)

Бишкек-2: 07:32

Стоимость проезда:

Для взрослых: 56 сомов

Для детей от 5 до 10 лет: 20 сомов

Поезд № 6063: Бишкек-2 – Каинда

Маршрут:

Бишкек-2: 17:41 (отправление)

Бишкек-2 – Сокулук: 18:12 - 18:14 - 11 сомов (взрослый), 4 сома (дети от 5 до 10 лет)

Бишкек-2 – Шопоково: 18:37 - 18:44 - 20 сомов (взрослый), 6 сомов (дети от 5 до 10 лет)

Бишкек-2 – Беловодск: 19:08 - 19:10 - 37 сомов (взрослый), 20 сомов (дети от 5 до 10 лет)

Бишкек-2 – Кара-Балта: 19:45 - 19:47 - 56 сомов (взрослый), 20 сомов (дети от 5 до 10 лет)

Бишкек-2 – Каинда: 20:07

Стоимость проезда:

Для взрослых: 56 сомов

Для детей от 5 до 10 лет: 20 сомов

Поезд № 6051: Токмак – Бишкек-1

Маршрут:

Токмак – Бишкек-1: 05:05 - 56 сомов (взрослый), 20 сомов (дети от 5 до 10 лет)

Ивановка – Бишкек-1: 05:34 - 05:36 - 37 сомов (взрослый), 20 сомов (дети от 5 до 10 лет)

Кант – Бишкек-1: 06:10 - 06:12 - 20 сомов (взрослый), 6 сомов (дети от 5 до 10 лет)

Аламедин – Бишкек-1: 06:57 - 06:59 - 11 сомов (взрослый), 4 сома (дети от 5 до 10 лет)

Бишкек-2: 07:07 - 07:11

Бишкек-1: 07:21

Стоимость проезда:

Для взрослых: 56 сомов

Для детей от 5 до 10 лет: 20 сомов

Поезд № 6050: Бишкек-1 – Токмак

Маршрут:

Бишкек-1: 17:25 (отправление)

Бишкек-2: 17:35 - 17:40 - 11 сомов (взрослый), 4 сома (дети от 5 до 10 лет)

Бишкек-1 – Аламедин: 17:48 - 17:50 - 11 сомов (взрослый), 4 сома (дети от 5 до 10 лет)

Бишкек-1 – Кант: 18:35 - 18:37 - 20 сомов (взрослый), 6 сомов (дети от 5 до 10 лет)

Бишкек-1 – Ивановка: 19:11 - 19:13 - 37 сомов (взрослый), 20 сомов (дети от 5 до 10 лет)

Бишкек-1 – Токмак: 19:42

Стоимость проезда:

Для взрослых: 56 сомов

Для детей от 5 до 10 лет: 20 сомов

Дополнительная информация:

Бесплатный проезд для детей до 5 лет (на одного взрослого).

Бесплатный провоз ручной клади до 36 кг.

Билеты можно приобрести через сайт, в мобильных приложениях, билетной кассе вокзала Бишкек-2 или у старшего проводника поезда.


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URL: https://www.vb.kg/441093
Теги:
Чуйская область, поезд
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