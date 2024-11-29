В Бишкеке водитель умер за рулем, сопровождая скорую с пострадавшим в ДТП

28 ноября примерно в 11:30 водитель Б.А., 1959 года рождения, управляя автомашиной марки "Мерседес-Бенц Е320", двигаясь по улице Элебесова в северном направлении, на пересечении с переулком Февральская на пешеходном переходе совершил наезд на пешехода А.Н., 1978 года рождения, который переходил дорогу в восточном направлении. В результате пешеход А.Н. был госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По данным ведомства, позже водитель автомобиля, сопровождая карету скорой помощи с пострадавшим, находясь за рулем своей машины, скоропостижно скончался на пересечении улиц Фрунзе и Тыныстанова.

Все факты зарегистрированы в ЖУИ ГУВД города Бишкек, назначены необходимые экспертизы.

Расследование продолжается.