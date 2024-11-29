Погода
$ 86.85 - 87.17
€ 90.30 - 91.25

ООН готова и дальше оказывать поддержку КР в борьбе с торговлей людьми

396  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Тема торговли людьми является ужасающим преступлением. По данным МОТ, в прошлом году 27 млн человек в мире стали жертвами торговли людьми: 23% из них подверглись сексуальной эксплуатации, 77% - принудительному труду. И эта статистика отражает лишь малую часть проблемы. Мигранты КР находятся в зоне риска и часто сталкиваются с торговлей детьми. Уязвимы и дети мигрантов, оставленные ими на родине. Об этом на конференции по сотрудничеству, координации и ключевым урокам: "Усиление национальных мер по борьбе с торговлей людьми" сообщила Постоянный представитель ООН в Кыргызстане Антье Гравье.

По ее словам, сейчас сталкиваются с риском торговли людьми и мигранты из юго-восточной Азии, приезжающие на заработки в Кыргызстан.

"В 2024 года немало подобных мигрантов обратилось в ООН за поддержкой. И это число растет. Проблему усугубляют и соцсети. Часто из них идет вербовка жертв торговли людьми. Поэтому, использование соцсетей в этом направлении требует нашего пристального внимания. В целом приверженность КР к решению этой глобальной проблемы одобрена президентом республики Садыром Жапаровым "Пактом будущего". Но прогресс КР проявляется недостаточно, нужны более тщательные и активные усилия в этом направлении. Для этого, в первую очередь, нужно принятие соответствующих законов. Ни одна страна не может решить эту проблему в одиночку – только в сотрудничестве с другими и при поддержке правоохранительных органов. В свою очередь, система ООН готова и дальше помогать Кыргызстану в решении этой проблемы, чтобы все потерпевшие получили уход и поддержку", - подчеркнула представитель ООН в КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441145
Теги:
ООН, торговля людьми, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  