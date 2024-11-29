ООН готова и дальше оказывать поддержку КР в борьбе с торговлей людьми

Тема торговли людьми является ужасающим преступлением. По данным МОТ, в прошлом году 27 млн человек в мире стали жертвами торговли людьми: 23% из них подверглись сексуальной эксплуатации, 77% - принудительному труду. И эта статистика отражает лишь малую часть проблемы. Мигранты КР находятся в зоне риска и часто сталкиваются с торговлей детьми. Уязвимы и дети мигрантов, оставленные ими на родине. Об этом на конференции по сотрудничеству, координации и ключевым урокам: "Усиление национальных мер по борьбе с торговлей людьми" сообщила Постоянный представитель ООН в Кыргызстане Антье Гравье.

По ее словам, сейчас сталкиваются с риском торговли людьми и мигранты из юго-восточной Азии, приезжающие на заработки в Кыргызстан.

"В 2024 года немало подобных мигрантов обратилось в ООН за поддержкой. И это число растет. Проблему усугубляют и соцсети. Часто из них идет вербовка жертв торговли людьми. Поэтому, использование соцсетей в этом направлении требует нашего пристального внимания. В целом приверженность КР к решению этой глобальной проблемы одобрена президентом республики Садыром Жапаровым "Пактом будущего". Но прогресс КР проявляется недостаточно, нужны более тщательные и активные усилия в этом направлении. Для этого, в первую очередь, нужно принятие соответствующих законов. Ни одна страна не может решить эту проблему в одиночку – только в сотрудничестве с другими и при поддержке правоохранительных органов. В свою очередь, система ООН готова и дальше помогать Кыргызстану в решении этой проблемы, чтобы все потерпевшие получили уход и поддержку", - подчеркнула представитель ООН в КР.