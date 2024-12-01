В КР только 796 сел имеют доступ к чистой питьевой воде

На обеспечение населения чистой питьевой водой и управление сточными водами потребуется около 2 миллиарда долларов США, - заявил министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Бакыт Торобаев на сессии Национального водного форума "Рациональное использование водных ресурсов Кыргызской Республики в условиях изменения климата и сохранения озера Иссык-Куль".

"Так, 1 млрд долларов направят на реабилитацию и строительство систем водоснабжения и водоотведения, включая 88,4 млн долларов для Иссык-Кульской области.

800 миллионов долларов выделят на обеспечение питьевой водой 960 населенных пунктов, из которых 72,4 млн долларов пойдут на Иссык-Кульскую область.

200 млн долларов инвестируют в системы водоотведения в 25 районных центрах, включая 16 млн долларов для проектов в Иссык-Кульской области.

Только 39,5% или 796 из 2014 населенных пунктов в стране имеют доступ к чистой питьевой воде. Остро нуждаются в строительстве систем водоснабжения 960 населенных пунктов (47,6%). В 258 селах (12,8%) уже ведутся работы по улучшению водоснабжения.

"Решение этих задач является частью приоритетной государственной политики и ключевой цели в рамках Целей устойчивого развития ООН", - сказал Торобаев.