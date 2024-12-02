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В КР на 1 февраля 2024 года зарегистрированы 13 347 людей, живущих с ВИЧ

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- Светлана Лаптева
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В Кыргызской Республике на 1 февраля 2024 года зарегистрированы 13 347 людей, живущих с ВИЧ – инфекцией. Такие данные были озвучены в Бишкеке на круглом столе "Мир может положить конец СПИДу - если права каждого будут защищены". Мероприятие было организовано ПРООН и ЮНЭЙДС совместно с партнерами и сообществом людей, живущих с ВИЧ.

Кыргызстан добился значительных успехов в обеспечении доступности услуг в связи с диагностикой и лечением ВИЧ. Все нуждающиеся в лечении имеют доступ к основным антиретровирусным (АРВ) препаратам. Исследования показывают снижение стигмы и дискриминации со стороны медицинских специалистов и местных сообществ. Страна увеличивает финансирование программ диагностики и лечения ВИЧ, в том числе при поддержке международных партнеров.

Тем не менее, люди, живущие с ВИЧ, отмечают ряд дальнейших шагов, которые нужно предпринять как можно скорее – пересмотреть некоторые клинические протоколы, усилить систему мониторинга и поддержки, чтобы избежать перерывов в лечении, обеспечить участие сообщества людей, живущих с ВИЧ в процессах принятия решений, связанных с лечением и финансированием.

"Как женщина, живущая с ВИЧ, я знаю, что мир может победить СПИД, если права каждого будут защищены. Нам необходимо гарантировать участие людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), во всех механизмах принятия решений, затрагивающих интересы жизни и здоровья ЛЖВ. А также нужно проведение регулярных консультаций всех партнеров с сообществами людей, живущих с ВИЧ, для учета их голоса и формирования мероприятий с учетом потребностей людей, живущих с ВИЧ", -сказала лидер сообщества Бактыгуль Исраилова.

В тесном сотрудничестве с Министерством здравоохранения ПРООН работает над улучшением доступа к медицинским услугам, повышением качества лечения и профилактики ВИЧ, а также укреплением системы здравоохранения в целом.

"Ежегодно около 40 тысяч человек, находящихся в группе риска, обеспечены профилактическими услугами, включая тестирование на ВИЧ, обеспечение изделиями медицинского назначения и обеспечение знаниями. А более 5 тысяч людей, живущих с ВИЧ, получают антиретровирусное лечение, которое позволяет им жить полноценной жизнью, как и все граждане страны. Партнерство с Министерством здравоохранения позволяет нам более эффективно реагировать на вызовы, связанные с эпидемией ВИЧ, и обеспечивать устойчивое развитие здравоохранения в стране", - сказала Моника Ризал, заместитель Постоянного представителя ПРООН в Кыргызстане.

Для решения проблем требуются совместные усилия:

• Законодательные реформы: законы и практики, которые стигматизируют или исключают, должны быть заменены инклюзивной политикой, которая расширяет права и возможности людей, живущих с ВИЧ.

• Участие сообщества: люди, живущие с ВИЧ должны участвовать в принятии решений, которые влияют на их жизнь.

• Укрепление систем здравоохранения: улучшение мониторинга поставок лекарств и расширение диагностических услуг имеют решающее значение для качественной помощи.

"Борьба со СПИДом неотделима от борьбы за права человека. Защищая права каждого, особенно маргинализированных групп, мы можем обеспечить равный доступ к профилактике, лечению и уходу", - сказала Мээрим Сарыбаева, представитель ЮНЭЙДС в Кыргызстане.

Покончить со СПИДом к 2030 году - достижимая цель, но для этого требуется коллективная приверженность пути, основанному на правах человека. Голоса сообществ, особенно ЛЖВ, должны направлять политику и практику. Вместе мы можем устранить барьеры, способствовать гендерному равенству и создать системы, которые ставят здоровье и достоинство всех на первое место.

Давайте выберем путь прав - не только на один день, но как движение, которое продолжится и после Всемирного дня борьбы со СПИДом, обеспечивая будущее без СПИДа.


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URL: https://www.vb.kg/441164
Теги:
Кыргызстан
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