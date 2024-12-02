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Танцоры из Кыргызстана стали двукратными чемпионами мира по бальным танцам

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30 ноября в Сараево, столице Боснии и Герцеговины, прошёл Международный турнир по спортивным бальным танцам "WDSF World Championship Youth Latin 2024".

Об этом сообщает Федерация танцевального спорта Кыргызской Республики. По ее данным, соревнования, организованные под эгидой Всемирной спортивной танцевальной федерации (WDSF), собрали участников из более чем 30 стран, включая США, Китай, Францию, Италию, Японию и другие.

На турнире блестящие результаты продемонстрировали представители Федерации танцевального спорта Кыргызской Республики. Молодёжная пара Владимир Вырлеев и Мария Прошлецова завоевали золото в категории "Молодёжь, Латина", став лучшими среди 68 пар.

Эта победа стала второй подряд для кыргызских танцоров. В прошлом году дуэт также занял первое место на чемпионате мира, который проходил в Армении. Таким образом, Владимир Вырлеев и Мария Прошлецова стали двукратными чемпионами мира среди молодёжи в латиноамериканской программе, подтвердив высокий уровень танцевального спорта Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/441198
Теги:
танцы, чемпионат мира, Кыргызстан
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