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Экс-глава ГКНБ Орозбек Опумбаев появился на суде по кой-ташским событиям

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Экс-глава Госкомитета национальной безопасности КР Орозбек Опумбаев 2 декабря прибыл в Первомайский райсуд Бишкека для участия в процессе по кой-ташским событиям в качестве свидетеля, сообщает "Азаттык".

Перед началом заседания он отказался ответить на вопросы журналистов о его ответственности за октябрьские события 2020 года и пообещал ответить "после судебного заседания".

С октября 2020-го, когда произошедшие в Бишкеке волнения привели к смене власти в стране, это первый случай, когда бывший председатель спецслужбы предстал перед общественностью.

В феврале 2021 года на тот момент генпрокурор Курманкул Зулушев, выступая в эфире передачи "Азаттыка" "Ыңгайсыз суроолор" ("Неудобные вопросы"), заявил, что Опумбаев объявлен в розыск и что устанавливается его местонахождение. Об этом также говорил Садыр Жапаров в ноябре 2020 года, когда еще был и. о. президента.

В начале октября 2020 года в Кыргызстане прошли очередные парламентские выборы. На следующий день на площади "Ала-Тоо" представители и сторонники политических партий, не преодолевших 7-процентный избирательный порог, собрались на митинг. Акция протеста переросла в массовые беспорядки, в ходе которых произошли столкновения с милицией.

Сообщалось, что, когда протестующие против результатов выборов граждане заняли здание, где работают президент и депутаты, в 4 часа утра Опумбаева, возглавлявшего тогда ГКНБ, уже не было на рабочем месте. В здании спецслужбы было проведено заседание Совета безопасности под руководством Омурбека Суваналиева, который до этого временно приостановил свои полномочия замсекретаря Совбеза для участия в выборах. "Милиция, прокуратура, ГКНБ были деморализованы. Не было ни мэрии, ни правительства, власти в целом", – вспоминает он.

В результате этих октябрьских событий Сооронбай Жээнбеков подал в отставку с поста президента, а Садыр Жапаров был избран премьер-министром и исполнял обязанности главы государства.

Во время кой-ташских событий 2019 года погиб сотрудник спецназа и более 200 человек получили различные травмы. Пострадавшими по этому делу были признаны сотрудники силовых структур, которые участвовали в спецоперации под официальным названием "мероприятия по принудительному приводу на допрос" бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева.


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URL: https://www.vb.kg/441204
Теги:
суд, Кыргызстан, Орозбек Опумбаев
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