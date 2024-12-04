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10 лет РКФР: Сотни успешных проектов в КР, десятки тысяч новых рабочих мест

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- Виктория Гунгер
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Российско-Кыргызский Фонд развития накануне, 3 декабря, отметил свое 10-летие работы в КР. Гостями мероприятия стали представители правительств Кыргызстана и России.

"Мы отмечаем важный рубеж – десятилетие деятельности Российско-Кыргызского Фонда развития. Это время, чтобы оглянуться назад, проанализировать достигнутые результаты и наметить новые ориентиры на будущее. С момента своего основания в 2014 году Фонд был создан как инструмент экономической интеграции, призванный поддерживать устойчивое развитие ключевых отраслей экономики Кыргызстана. К своему 10-летию Фонд остается крупнейшим институтом на финансовом рынке и крупнейшим инвестором с объемом вложенных инвестиций в экономику на сумму более $760 млн. Его деятельность охватила широкий спектр задач: от поддержки бизнеса до финансирования крупных мегапроектов. Фонд является бенчмарком для других финансовых организаций", - подчеркнул в своем выступлении глава РКФР Артем Новиков.

Он отметил, что результаты работы Фонда заметны во всех приоритетных секторах экономики.

"Сотни успешных проектов, десятки тысяч новых рабочих мест и значительный вклад в ВВП страны – это только начало пути. Мир быстро меняется, и внедрение новых финансовых инструментов становится необходимым условием для сохранения конкурентоспособности Фонда в условиях глобальных изменений и вызовов", - добавил Новиков.


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URL: https://www.vb.kg/441252
Теги:
Россия, Российско-кыргызский фонд развития, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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