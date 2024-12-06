Погода
$ 86.42 - 86.82
€ 90.77 - 91.65

Кыргызстан и Корея реализуют ряд проектов в области садоводства на $40 млн

236  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках официального визита Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Республику Корея было подписано Соглашение между Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики и Азиатской организацией по сотрудничеству в лесном секторе (AFoCO) по сотрудничеству в области агролесоводства и садоводства (AFoCO).

Общая сумма соглашения составляет 40 миллионов долларов США и направлена на реализацию ряда проектов в области агролесоводства и садоводства.

Соглашение охватывает несколько ключевых областей сотрудничества, которые имеют стратегическое значение для устойчивого развития сельского хозяйства и улучшения экосистемы Кыргызской Республики:

• Всестороннее сотрудничество в области агролесоводства и садоводства, включая углеродные проекты по линии Acorn. Эти проекты будут направлены на улучшение экосистемы, борьбу с изменениями климата и повышение устойчивости сельского хозяйства, способствуя устойчивому экономическому росту.

• Борьба с вредителями и болезнями в садах агролесоводства. Особое внимание будет уделено защите сельскохозяйственных культур, что позволит повысить урожайность и качество продукции в аграрной отрасли Кыргызстана.

Вместе с тем, стороны обсудили вопрос открытия Представительства АФОКО в Кыргызской Республике, а также создания Регионального образовательного и обучающего центра AFoCO для стран Центральной Азии.

Также ожидается в рамках соглашения организация обучений для фермеров и специалистов, направленное на внедрение новых технологий, повышение квалификации и обмен лучшими практиками в области агролесоводства и садоводства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441268
Теги:
Южная Корея, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  