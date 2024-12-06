Кыргызстан и Корея реализуют ряд проектов в области садоводства на $40 млн

В рамках официального визита Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Республику Корея было подписано Соглашение между Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики и Азиатской организацией по сотрудничеству в лесном секторе (AFoCO) по сотрудничеству в области агролесоводства и садоводства (AFoCO).

Общая сумма соглашения составляет 40 миллионов долларов США и направлена на реализацию ряда проектов в области агролесоводства и садоводства.

Соглашение охватывает несколько ключевых областей сотрудничества, которые имеют стратегическое значение для устойчивого развития сельского хозяйства и улучшения экосистемы Кыргызской Республики:

• Всестороннее сотрудничество в области агролесоводства и садоводства, включая углеродные проекты по линии Acorn. Эти проекты будут направлены на улучшение экосистемы, борьбу с изменениями климата и повышение устойчивости сельского хозяйства, способствуя устойчивому экономическому росту.

• Борьба с вредителями и болезнями в садах агролесоводства. Особое внимание будет уделено защите сельскохозяйственных культур, что позволит повысить урожайность и качество продукции в аграрной отрасли Кыргызстана.

Вместе с тем, стороны обсудили вопрос открытия Представительства АФОКО в Кыргызской Республике, а также создания Регионального образовательного и обучающего центра AFoCO для стран Центральной Азии.

Также ожидается в рамках соглашения организация обучений для фермеров и специалистов, направленное на внедрение новых технологий, повышение квалификации и обмен лучшими практиками в области агролесоводства и садоводства.