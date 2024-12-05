Курс сома в 2025-ом получит поддержку в результате роста цен на золото

Курс сома в 2025 году получит поддержку в результате роста цен на золото. В среднем мы прогнозируем курс сома к доллару на уровне 87,4. Об этом сообщили специалисты Евразийского банка развития в Макроэкономическом прогнозе на 2025 год.

Также КР сохранит лидерство по темпам роста ВВП среди стран-участниц банка.

"Ожидаем, что инфляция будет в пределах целевого диапазона, без резких колебаний в динамике курса сома", - подчеркнули в ЕАБР.

Касательно дальнейшей перспективы, аналитику банка настроены более скептически.