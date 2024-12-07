С начала года из КР было экспортировано около 22 тысячи тонн абрикоса

За 10 месяцев 2024 года из Кыргызстана было экспортировано около 22 тысячи тонн абрикоса. В основном кыргызские абрикосы экспортировались в Россию (17 050 тонн), в Казахстан (5476 тонн), и в Беларусь (105,1 тонн).

В целом по республике насаждения в плодоносящем возрасте составили 12,7 тысяч га, большая часть которых приходится на Баткенскую и Иссык-Кульскую области.

Богатый антиоксидантами абрикос содержит витамины А, С и Е, которые помогают поддерживать здоровье мозга и предотвращать когнитивные нарушения. Калий и магний, содержащиеся в абрикосах, также способствуют расслаблению мышц, в том числе лицевых и голосовых связок.

Абрикосы из Кыргызстана отличаются от других абрикосов, прежде всего, своим вкусом и ароматом. Они обладают более насыщенным и сладким вкусом, благодаря особенностям климата, рельефа и почвы, на которых они выращиваются. Кроме того, имеют более крупный размер и сочную мякоть.

Также стоит отметить, что абрикосы из Кыргызстана выращиваются экологически чистым органическим способом, без использования химических удобрений и пестицидов, что также влияет на их качество и вкус продукта.

Сорта абрикоса, выращиваемые в основном в Иссык-Кульской области Шалах, (Королевский), Султан, Лимонка.

Сорта абрикоса, выращиваемые в Баткенской области - Приция, Магадор, Микадо