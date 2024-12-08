Действия КР в области климата и биоразнообразия после КС--29 и КС-16

Кыргызстан стремится укрепить свои позиции в продвижении национальных приоритетов в сохранении горных экосистем в рамках глобальных климатических и биологических повесток.

После 29-й Конференции Сторон по климату в Баку и 16-й Конференции Сторон по биоразнообразию, состоявшейся в октябре в Колумбии, страна усиливает свою приверженность природе и климату, что было продемонстрировано на значимом мероприятии, организованном Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора при поддержке Программы развития ООН (ПРООН).

Глобальные конференции сторон подтвердили взаимосвязь между климатическим кризисом и кризисом биоразнообразия, подчеркнув срочную необходимость объединенных глобальных действий. Кыргызстан проявил лидерство в продвижении горной повестки, объединяя горные страны и демонстрируя инновационные подходы к управлению климатическими рисками, сохранению глобально значимого биоразнообразия и финансированию климатических мероприятий.

Заместитель председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Эдиль Байсалов, заявил кризисы климата и биоразнообразия - две стороны одной медали. Кыргызстан готов продвигать решения, защищающие горные экосистемы и глобальную устойчивость.

КС-29 в Баку, несмотря на многие противоречия и противостояние развитых стран по достижению новых финансовых целей для борьбы с климатом в развивающихся странах, акцентировал внимание на смягчении последствий изменения климата, адаптации, управлении потерями и ущербом, гендерных вопросах и участии молодежи в климатической политике. Кыргызстан подчеркнул необходимость справедливого финансирования для развивающихся стран, особенно для адаптации к климату и мер по устранению потерь и ущерба в горных регионах.

Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев, рассказал, что "времени на промедление больше нет: сократить выбросы на 45% к 2030 году, достичь углеродной нейтральности к 2050 году и остановить утрату биоразнообразия – это наша общая ответственность за будущее!".

Постоянный представитель ПРООН Александра Соловьева, отметила, что "Изменение климата и утрата биоразнообразия - это не абстрактные понятия для Кыргызстана, а насущные реалии. Вместе мы создаем решения, которые не только укрепляют наши экосистемы, но и способствуют устойчивому развитию для будущих поколений."

На мероприятии участники наметили комплексное видение устойчивого будущего Кыргызстана. Они подчеркнули важность масштабирования использования возобновляемых источников энергии для сокращения выбросов парниковых газов, смягчая последствия изменения климата.

Укрепление климатической устойчивости было признано критически важным для защиты уязвимых сообществ от неблагоприятных последствий изменения климата. Кроме того, продвижение сохранения биоразнообразия было выделено как необходимое для поддержания средств к существованию и экосистем, признавая взаимозависимость между благополучием человека и здоровой окружающей средой.

ПРООН и другие партнеры по развитию согласуют усилия Кыргызстана в области климата и биоразнообразия с глобальными рамками. Ключевые инициативы включают повышение использования возобновляемых источников энергии, привлечение климатического финансирования, укрепление климатической устойчивости и защиту биоразнообразия для обеспечения устойчивого будущего. Это партнерство подчеркивает важность интеграции стратегий в области климата и биоразнообразия для обеспечения устойчивого и процветающего будущего для всех граждан Кыргызстана.