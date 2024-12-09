Камчыбек Ташиев выступил с обращением по случаю Дня борьбы с коррупцией

Заместитель председателя кабинета министров КР, председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев сделал обращение к народу Кыргызстана по случаю Международного дня борьбы с коррупцией.

"Дорогие соотечественники!

Сегодня во всем мире отмечается День борьбы с коррупцией. История человечества показала, что там, где есть коррупция, никогда не будет развития! Там может разбогатеть лишь горстка людей, но народу в таком государстве, где правит коррумпированная верхушка, никогда не выбраться из нищеты. Подтверждением этому могут служить события в нашей стране, в том числе и тот факт, что многие наши граждане вынуждены были покинуть нашу страну в поисках работы на чужбине, так как не могли себя прокормить на родине? При этом, на фоне такой нищеты, некоторые лица благодаря воровству стали миллионерами. Именно поэтому мы сделали приоритетной борьбу с коррупцией. В результате за последние три года от борьбы с коррупцией было собрано 125 миллиардов сомов.

Но, к сожалению, коррупция не останавливается! Где распространяется коррупция, и на чем она основывается. В этом направлении я хотел бы поделиться некоторыми своими мыслями:

Во-первых, видный представитель американских демократических принципов Алексис де Токвиль писал в своей работе, что "коррупция - это прежде всего нравственное преступление, там где нет нравственности и совести процветает коррупция".

В самом начале у нас были созданы очень благоприятные условия для процветания коррупции: близкие отношения, дружба, родство, землячество, деление на "моих" и "твоих". Это и есть первая стадия коррупции, где нет нравственности, чести и совести, начинается разграбление и воровство! Человек, имеющий чистую совесть, достоинство и честь, никогда не встанет на путь развращения! К сожалению, люди, не имеющие подобных качеств, создают очаги коррупции. Я бы сказал, что замешанные в коррупции – это не только паразиты на теле страны, это злые и беспринципные люди, которые как пиявки сосут кровь развития страны. Человек с верой и достоинством в груди никогда не сможет идти по этому пути.

Коррупция – это прежде всего преступление веры и нравственности, а также чести и совести!

Второе. Вы читали роман известного кыргызского писателя Султана Раева "Жанжаза"? Читатели всего мира читают этот роман. Единственная книга, продаваемая через глобальную сеть компании "Амазон". В чем основная идея романа? Если ты совершишь преступление, то рано или поздно оно вскроется. Даже если пройдет 40 лет, даже если ты не сможешь ответить за него сам, то твоя душа понесет наказание или твои потомки понесут этот груз. Бог, создавший все на свете, все видит, и поэтому надо жить с чистой совестью перед Творцом! Об этом и роман Султана Раева, в котором говорится, что нет ничего в мире, что остается без ответа.

Не думайте, что если совершите преступление, то оно останется незамеченным. У нас говорят, что "хоть и через сорок лет, истина всплывет на свет". Если вы совершите преступление, рано или поздно вы обязательно за него ответите.

Даст Бог, мы на пути к построению общества, в котором воровство станет бесполезным делом!

Хвосты дракону мы обрубили, теперь на очереди голова! Даст Бог, мы обрежем все корни коррупции! Я могу это с уверенностью сказать, так как это наш долг перед будущими поколениями! Это наше основное направление!

Поэтому в конце своего выступления я еще раз хочу предупредить. Хватит воровать! Теперь если вас уличат в коррупции – от этого пострадаете вы и ваша семья! Повторяю - остановитесь, пока не поздно! Руки прочь от народного добра!".