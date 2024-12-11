Швейцария готова профинансировать проекты в КР по доступу к питьевой воде

Состоялась министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Бакыта Торобаева с послом Швейцарии в Кыргызстане Оливье Бангертером.

Оливье Бангертер отметил высокий уровень, а также важность национального водного форума, который прошел недавно в Иссык-Кульской области и выразил надежду на плодотворное сотрудничество между Кыргызстаном и Швейцарией в сфере сельского хозяйства и водных ресурсов.

На встрече были обсуждены совместные проекты между Кыргызстаном и Швейцарией. В частности, господин Бангертер выразил поддержу проектам Министерства водных ресурсов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики в области общего доступа к питьевой воде, а также вопросам ирригации.

Посол Бангертер заявил, что Швейцария готова предоставить 20 млн долларов США в виде гранта на проект по доступу к питьевой воде в Кыргызстане.