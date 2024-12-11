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В посольстве КР в РФ в честь Дня гор прошел литературно-музыкальный вечер

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- Светлана Лаптева
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В Посольстве Кыргызской Республики в Российской Федерации состоялся литературно-музыкальный вечер, приуроченный к Международному дню гор.

Участниками поэтического вечера стали активисты диаспоры, представители литературных клубов кыргызстанцев г. Москвы, Национального союза писателей Кыргызской Республики и Международного сообщества писательских союзов, Литературного Фонда России, Правления Московской областной организации Союза писателей России.

Открывая мероприятие, Советник-посланник Посольства отметила необходимость бережного отношения к природному богатству Кыргызстана, горным массивам, содержащим водные, продовольственные и энергетические ресурсы, от которых зависит благосостояние народа. Подчеркнула важность проводимой Кыргызской Республикой работы по привлечению внимания мировой общественности к проблематике устойчивого горного развития, вкратце информировала о международных инициативах страны в рамках ООН и ключевых мероприятиях.

Гостям были продемонстрированы видеоролики о достижениях республики по продвижению горной повестки, а также показана выставка художественных картин, посвященная неповторимой красоте величественных гор Кыргызстана.

Вечер продолжился чтением стихов о дружбе и природе Кыргызстана, в рамках празднования 90-летия со дня образования Национального союза писателей Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/441359
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