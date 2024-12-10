Фахреттин Алтун: Мы ведём борьбу за правду в век информационных технологий

Мы живем в эпохе, которая не только предлагает человечеству новые возможности, но и несет серьезные вызовы. В текущем веке, когда сложно успевать следить за скоростью предоставления и распространения информации, коммуникационная экосистема переживает процесс радикальной трансформации. Однако, хотя этот процесс трансформации предполагает позитивный прогресс, он также несет с собой моральные, культурные и гуманитарные испытания. В эту совершенно новую и сложную эпоху, когда технологии быстро развиваются, искусственный интеллект и алгоритмы, ставшие элементами повседневной жизни, больше не являются просто инструментами, но и акторами, определяющие баланс сил. В современном мире, где грань между правдой и ложью с каждым днем ​​становится все более размытой и человечество борется с неопределенностями - "кризисом системы истины", мы сталкиваемся с огромными проблемами и знаем, что единственным путем в преодолении этого клубка проблем, является разработка эффективных коммуникационных стратегии.

Во благо общества, нашими приоритетами должны быть: эффективный анализ, управление возможностями и угрозами коммуникационной экосистемы, образованной технологиями. Развитие событий меняет коммуникационные привычки общества, а также цифровые медиа становятся важной частью нашей жизни. Самый поразительный аспект этих изменений проявляется во влиянии искусственного интеллекта на коммуникационные процессы.

Инструменты искусственного интеллекта быстро меняют наш мир и все отрасли. Сегодня искусственный интеллект выступает перед нами как сила, меняющая правила игры в стратегических коммуникациях. Возможности, которые он предлагает в таких областях, как антикризисное управление, анализ данных и составление контента, обеспечивают скорость и эффективность, которые были невообразимы всего несколько лет назад. Идеи, которых еще недавно можно было только увидеть в фантастических фильмах, теперь стали легко доступны каждому. Однако, к сожалению, этот технологический прогресс может превратиться в цифровое оружие, если не использовать его в правильных целях. Хотя искусственный интеллект, способный создавать глубокую ложь и контент неотличимым от фейкового, он подрывает доверие общества и усугубляет кризис системы истины. Это значительно увеличивает разрушительные последствия дезинформации, манипуляций и этических нарушений. В мире, контролируемом алгоритмами, люди, оказавшиеся в ловушке эхо-камер, подпитывают социальную поляризацию, а манипуляции заменяют истину. Эта ситуация еще раз указывает на факт, что искусственным интеллектом следует управлять с соблюдением этических принципов. Использование искусственного интеллекта в цифровой сфере создает множество задач, таких как подотчетность, прозрачность и этика.

Во время недавних трагических событий в секторе Газа мы все стали свидетелями того, как дезинформация, поддерживаемая искусственным интеллектом, использовалась для введения в заблуждение международной общественности. В то время как дезинформация в социальных сетях быстро распространялась с помощью алгоритмов, доступ к точной информации был заблокирован. В результате стало трудно донести до общественности реальную информацию о событиях и нарушениях прав человека.

Конечно, нельзя отрицать огромные преимущества, которые технологические и цифровые возможности предоставляют человечеству. Точно так же нельзя отрицать существование тех, кто использует эти возможности в злонамеренных целях, представляет угрозу глобальной безопасности и стабильности. Против таких разрушительных последствий Турция прилагает интенсивные усилия для предотвращения дезинформации с помощью стратегических коммуникационных механизмов, для защиты правды и обеспечения доступа международной общественности к точной информации. Повышение медиаграмотности и осведомленности о цифровых угрозах является одним из наших приоритетов в борьбе с различными современными рисками. Важность глобального сотрудничества для управления комплексной трансформацией в цифровой сфере все больше ощущается с каждым днем. От имени Турции, мы продолжаем свою деятельность, поддерживая международное сотрудничество в борьбе за правду.

В рамках видения президента Реджепа Тайипа Эрдогана "век Турции", Турция занимает стратегическую позицию в эпоху преобразований. Наши принципы основаны на предложении службы технологий человечеству, уделении приоритетного внимания социальной выгоде и коммуникационному подходу, основанному на истине. В эту новую эпоху мы рассматриваем стратегическую коммуникацию в качестве ключа к управлению неопределенностью и к установлению доверия. Турция играет активную роль в этой области на национальном и международном уровнях. Наши усилия по борьбе с дезинформацией, осуществляемые Управлением коммуникации при Аппарате президента, уже долгое время решительно нацелены на противодействие кризису системы истины и разрабатке эффективных решений в этих рамках. Мы рассматриваем кризисную коммуникацию как одну из наиболее важных областей применения процессов стратегических коммуникаций, поддерживаемых искусственным интеллектом. Быстрый доступ к точной информации и эффективное информирование общественности играют жизненно важную роль во времена кризиса.

В этот период, когда мы остро чувствуем ветры перемен цифровой эпохи, "STRATCOM - Международный форум стратегических коммуникаций", который мы организуем 13-14 декабря 2024 года, станет ведущей площадкой, на которой углубленно в глобальном масштабе будут обсуждаться все эти возможности и риски. Форум, объединяющий представителей государственных органов, средств массовой информации, научных деятелей, гражданского общества и частного сектора со всего мира, является центром, где излагаются идеи, формирующие будущее экосистемы стратегических коммуникаций. Однако рассматривать STRATCOM только в качестве форума – неверно. "STRATCOM: Международный форум стратегических коммуникаций" - это глобальный призыв, который позволяет сформировать общую волю в борьбе с вызовами цифровой эпохи и кризисом системы истины. Мы ценим важность этого глобального призыва, поскольку революции в искусственном интеллекте и стратегических коммуникациях влекут за собой большую ответственность. Мы осознаем, что должны действовать с пониманием, которое не ставит под угрозу принципы истины, совести и справедливости ради общего будущего человечества. Руководствуясь этим пониманием, Турция продолжит быть образцовой страной не только в своем регионе, но и на глобальном уровне.

Профессор Фахреттин Алтун

Глава Управления коммуникации Турецкой Республики