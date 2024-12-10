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500 юных спортсменов боролись за победу на турнире "Манас" в Бишкеке

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В городе Бишкек успешно прошел международный турнир по спортивной борьбе "Манас" среди юниоров U-20 (спортсменов 2005–2007 годов рождения). Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, турнир собрал около 500 участников, включая сильнейшие команды из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и других государств.

На протяжении нескольких дней юные борцы демонстрировали высокий уровень подготовки, мастерство и спортивный дух, борясь за звание лучших.

"Международный турнир "Манас" направлен на популяризацию спортивной борьбы среди молодежи, укрепление международных спортивных связей и выявление новых талантливых спортсменов.

Турнир стал не только ареной для захватывающих поединков, но и платформой для обмена опытом и дружеского общения между участниками", - говорится в сообщении столичной мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/441372
Теги:
турнир, Бишкек
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