Решение о взыскании 423 млн сомов с лаборатории Бонецкого признано законным

Решение Службы антимонопольного регулирования о взыскании 423 млн сомов с ОсОО "Интелмед" (Лаборатория Бонецкого) за нарушение конкурентного законодательства в период чрезвычайной ситуации признано Верховным судом Кыргызской Республики законным, сообщает пресс-служба Госантимонополии.

"Результаты проведенных Службой анализов рынка лабораторной диагностики методом ПЦР-теста в период пандемии Covid-19 показали, что ОсОО "Интелмед", пользуясь своим доминирующим положением, установило монопольно высокую цену на услугу проведения лабораторной диагностики методом ПЦР-теста на Covid-19. В связи с чем, Службой вынесено постановление о взыскании 423 млн.сом. в республиканский бюджет с ОсОО "Интелмед" за нарушение норм Закона Кыргызской Республики "О конкуренции".

24 мая 2024 года Административный суд г. Бишкек частично удовлетворил административный иск ОсОО "Интелмед".

1 августа 2024 года Судебной коллегией по административным делам Бишкекского городского суда решение Административного суда г. Бишкек от 24 мая 2024 года отменено полностью и вынесено новое решение. В удовлетворении административного иска ОсОО "Интелмед" было отказано.

28 ноября 2024 года Верховный суд Кыргызской Республики оставил в силе решение апелляционной инстанции", - говорится в сообщении ведомства.