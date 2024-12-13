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НДС в размере 12 % для застройщиков нужен для снижения стоимости жилья в КР

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- Светлана Лаптева
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Министр экономики и коммерции КР Данияр Амангельдиев на встрече с журналистами рассказал, что введение 12-процентного НДС для застройщиков необходимо для стимулирования снижения цен на жилье.

По его словам, если ранее стоимость квадратного метра жилья составляла 700-800 долларов, то сегодня она выросла до 1200 долларов.

Введение НДС в 12 % направлено на то, чтобы стимулировать снижение цен. Если стоимость квадратного метра ниже 1 тысячи долларов, то налог платить не надо. Но если она выше, НДС придется платить. Это стимулирует предпринимателей снижать цену для покупателей, и что повысит спрос на жилье", - сказал глава Минэкономики.

Стоит отметить, что в правительственных кругах мнения по этому поводу на такой подход разделились. Так президент Кыргызстана и вице-спикер парламента выступают против введения 12% НДС для строительной отрасли.


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URL: https://www.vb.kg/441414
Теги:
Минэкономики, недвижимость, строительство, цены, Кыргызстан
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