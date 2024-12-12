ГНС: С 1 января 2025 года в КР запрещается оборот немаркированных ГСМ

Государственная налоговая служба напоминает, что с 1 января 2025 года запрещается оборот немаркированного топлива.

Согласно постановлению кабинета министров от 4 июля 2024 года, с указанной даты будет запрещено хранение, реализация и транспортировка немаркированного бензина и дизельного топлива.

Субъекты, занимающиеся оборотом нефтепродуктов, должны до 31 декабря 2024 года провести маркировку остатков данных видов топлива.

Напомним, с 1 октября 2024 года в Кыргызстане введена обязательная маркировка бензина и дизельного топлива, как импортируемого, так и производимого, с использованием молекулярных маркеров.

Отметим, ГНС совместно с оператором маркировки топлива ОАО "Учкун" с октября по декабрь промаркировала 230 тысяч тонн бензина и дизельного топлива.

Кроме того, благодаря внедрению системы маркировки в ноябре поступления акцизного налога на ГСМ увеличились на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 349,5 млн сомов.