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ГНС: С 1 января 2025 года в КР запрещается оборот немаркированных ГСМ

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Государственная налоговая служба напоминает, что с 1 января 2025 года запрещается оборот немаркированного топлива.

Согласно постановлению кабинета министров от 4 июля 2024 года, с указанной даты будет запрещено хранение, реализация и транспортировка немаркированного бензина и дизельного топлива.

Субъекты, занимающиеся оборотом нефтепродуктов, должны до 31 декабря 2024 года провести маркировку остатков данных видов топлива.

Напомним, с 1 октября 2024 года в Кыргызстане введена обязательная маркировка бензина и дизельного топлива, как импортируемого, так и производимого, с использованием молекулярных маркеров.

Отметим, ГНС совместно с оператором маркировки топлива ОАО "Учкун" с октября по декабрь промаркировала 230 тысяч тонн бензина и дизельного топлива.

Кроме того, благодаря внедрению системы маркировки в ноябре поступления акцизного налога на ГСМ увеличились на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 349,5 млн сомов.


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URL: https://www.vb.kg/441425
Теги:
ГНС, ГСМ, Кыргызстан
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