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ГКНБ задержал экс-министра МЧС по делу о коррупции на 626 млн сомов

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ГКНБ задержал бывшего министра МЧС, экс-депутата ЖК и экс-губернатора Джалал-Абадской области У.С.И. в рамках расследования уголовного дела о коррупции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в период с декабря 1995 по апрель 1996 года, занимая должность председателя правления ГАО "Кыргызтрансавто", он с содействием других должностных лиц незаконно приобрел акции ГАО "Токчулук" за счет государственных средств. В дальнейшем были незаконно выведены в частную собственность объекты недвижимости бывшего Балыкчинского мясокомбината.

На сегодняшний день стоимость незаконно приватизированной недвижимости оценивается в 626 миллионов сомов.

ГКНБ продолжает устанавливать причастность других лиц к коррупционной схеме и предпринимает меры по возврату незаконно выведенного имущества.


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URL: https://www.vb.kg/441430
Теги:
ГКНБ, МЧС, задержание, коррупция, Депутат
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