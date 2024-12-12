ГКНБ задержал экс-министра МЧС по делу о коррупции на 626 млн сомов

ГКНБ задержал бывшего министра МЧС, экс-депутата ЖК и экс-губернатора Джалал-Абадской области У.С.И. в рамках расследования уголовного дела о коррупции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в период с декабря 1995 по апрель 1996 года, занимая должность председателя правления ГАО "Кыргызтрансавто", он с содействием других должностных лиц незаконно приобрел акции ГАО "Токчулук" за счет государственных средств. В дальнейшем были незаконно выведены в частную собственность объекты недвижимости бывшего Балыкчинского мясокомбината.

На сегодняшний день стоимость незаконно приватизированной недвижимости оценивается в 626 миллионов сомов.

ГКНБ продолжает устанавливать причастность других лиц к коррупционной схеме и предпринимает меры по возврату незаконно выведенного имущества.