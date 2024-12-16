Садыр Жапаров: ГИК обеспечит жильем более 40 тысяч семей за 4-5 лет

Президент Садыр Жапаров сегодня, 16 декабря, принял участие в торжественном открытии жилого комплекса, построенного Государственной ипотечной компанией в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, глава государства, открывая торжественное мероприятие, отметил что обеспечение граждан, нуждающихся в жилье, на протяжении долгого времени оставалось одной из главных задач, стоящих перед государством. Он подчеркнул, что на данный момент в очереди на получение жилья зарегистрированы более 40 тысяч граждан по всей республике.

"Представьте себе, 40 тысяч человек – это почти население одного района или небольшого города! Но мы не уклонились от этой проблемы. Как говорится: "Глаза боятся, а руки делают". Мы начали постепенно решать жилищный вопрос наших граждан", - с гордостью сказал Садыр Жапаров.

Он акцентировал внимание на том, что для обеспечения нуждающихся жильем на государственном уровне были запущены масштабные строительные проекты.

Садыр Жапаров констатировал, что ранее государственные ипотечные кредиты предоставлялись через коммерческие банки, что привело к дефициту жилищного фонда и резкому росту цен на жилье, сделав его недоступным для большинства граждан. Он отметил, государство приступило к расширению жилищного фонда и строительству многоквартирных домов, выразив уверенность, что сейчас можно наблюдать первые плоды этих усилий.

Президент подчеркнул, что эти масштабные проекты реализуются при финансовой поддержке государства, на что выделяются значительные бюджетные средства. Кроме того, предпринимаются меры по привлечению международных и местных инвесторов для ускорения строительных работ и повышения их качества.

Садыр Жапаров рассказал, что строительство жилого комплекса на улице Константина Скрябина было начато в 2023 году. Комплекс состоит из 7 блоков, каждый из которых имеет 15 этажей, а в общей сложности построено 549 квартир. Он отметил, что эти квартиры будут предоставлены работникам социальной сферы, стоящим в очереди через ГИК, также мигрантам и другим гражданам, участвующим в проекте с условием внесения 50% долевого участия в строительство. Кроме того, он напомнил, что предварительные платежи в размере 50% значительно ускоряют строительство жилья для граждан, стоящих в очереди.

Президент отметил, что теперь гражданам, стоящим в очереди, не придется ждать по 10 лет, как это было раньше. В ближайшее время они смогут получить свои квартиры. Он подчеркнул, что ни одна семья в Кыргызстане не должна оставаться без дома, вынужденно уезжая за границу или арендуя квартиры, и заверил, что цель по обеспечению жильем каждой семьи будет полностью реализована в самое ближайшее время.

Садыр Жапаров также отметил, что в ближайшие дни ожидается завершение первого этапа строительства жилого комплекса на месте бывшей колонии №47, что позволит обеспечить жильем еще тысячи горожан.

Глава государства подчеркнул, что, учитывая сейсмическую активность региона, большое внимание уделяется качеству строительства. Все работы ведутся в соответствии с национальными строительными нормами, требованиями и международными стандартами. Он акцентировал необходимость строгого контроля на каждом этапе строительства и использование современных материалов. Он отметил, что в жилом комплексе предусмотрена современная инфраструктура, включая зеленые зоны для отдыха, детские и спортивные площадки, а также парковочные места.

В ходе выступления он акцентировал внимание на том, что процесс получения жилья по государственной ипотеке полностью оцифрован, обозначив, что продвижение в очереди "по знакомству" или другими способами невозможно, так как система предоставляет равные возможности для всех граждан и исключает коррупционные проявления.

Садыр Жапаров подчеркнул, что Государственная ипотечная компания планирует обеспечить жильем более 40 тысяч семей в течение следующих 4-5 лет. Он констатировал, что эти планы направлены на улучшение условий жизни граждан Кыргызстана и обеспечение социальной стабильности. Он отметил, что данные проекты являются результатом устойчивой политики государства, нацеленной на укрепление социальной и экономической стабильности.

Далее глава государства вручил первые ключи от квартиры в жилом комплексе гражданке Кадыровой Сонунбу, проработавшей 27 лет журналистом в Национальной телерадиокорпорации.

Кадырова Сонунбу рассказала, что в возрасте 22 лет приехала в Бишкек для учебы и проживает в столице уже 34 года. Она отметила, что у нее никогда не было собственного жилья, и из-за отсутствия возможности снимать квартиру ей приходилось жить с детьми в вагончике, а иногда они даже оказывались на улице. Только в последние 2-3 года, по ее словам, она смогла переехать в съемную квартиру, за которую ежемесячно платит 25 тысяч сомов. Она искренне поблагодарила Президента за оказанную поддержку, подчеркнув, что получение собственной квартиры стало для нее и ее семьи настоящим чудом. Сонунбу Кадырова выразила глубокую признательность за внимание к нуждам простых граждан и отметила, что этот день стал одним из самых счастливых моментов в ее жизни.

По завершению официальной части мероприятия Садыр Жапаров осмотрел жилой комплекс, ознакомился с качеством завершенных строительных работ и побывал в нескольких квартирах будущих жильцов.