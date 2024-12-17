"Для чего нам прокуратура, если с преступностью борется только Ташиев?"

В Кыргызстане оборотней в погонах взращивает сам надзорный орган, и этому есть реальные подтверждения. Таким мнением с редакцией vb.kg поделилась адвокат Алия Турумбекова.

"К примеру, один из заместителей генеральной прокуратуры, пользуясь своим положением, не дает ходу, а точнее воспрепятствует в работе по уличению сотрудников СБНОН, где имеется явный факт преступления.

Этот сотрудник материал у себя держат почти уже 4 недели, другой – их теряет. Коррупция цветет в стране благодаря прокуратуре, сотрудники которой обезопасили себя законом, мол в отношении прокурора имеет право возбудить дело только вышестоящий прокурор, а сами же покрывают как своих коллег, да еще и другие органы. Покрывая оборотней и наркодилеров, которых вырезают из материалов уголовного дела нагло и грязно, они травят собственный народ

Смотря на такую ситуацию, возникает один вопрос, в действительности с преступностью борется только один Ташиев, а вы прокуратура тогда для чего?

Настало время озвучить много фактов, кто и как работает, прикрываясь своей должностью, как творят беззаконие, как губят народ и государство. Поэтому в ближайшее время я планирую раскрыть интересные факты, которые ранее обещала озвучить", - сказала она.