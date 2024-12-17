Ташиев пообещал до конца года более 40 млрд от борьбы с коррупцией

В государстве практически нет формулировки ОПГ, поэтому борьба с ними завершена. Об этом на пресс-конференции заявил, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

"Есть отдельные преступники, преступления происходят. В этом направлении ведется работа со стороны правоохранительных органов. Как мы их должны были победить? Самое главное - надо было лишить их источников финансирования", - заявил он.

Он также отметил, что с октября 2020 года по сегодня в рамках борьбы с коррупцией государству возвращены 168 млрд 287 млн сомов ($1 млрд 945 млн)

"37 млрд 776 млн вернули деньгами, 130 млрд 510 млн сомов в натуральном виде. До конца года будет еще 40 млрд 393 млн", - подчеркнул Ташиев.