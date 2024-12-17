Ташиев: "Соглашение по границе с РТ будем открыто обсуждать в январе в ЖК"

Камчыбек Ташиев не стал раскрывать подробности соглашений с Таджикистаном по границе представителям СМИ в рамках сегодняшней пресс-конференции.

Он сообщил, что сейчас идет юридическое оформление данных документов.

"Надеюсь, что в январе внесем в парламент, а там уже будем открыто обсуждать. Тогда и будет понятно, какие участки и как мы разделили. Так как из-за нерешенных приграничных вопросов было много конфликтов между КР и РТ. Теперь это позади. И все это мы разрешили дипломатическим путем", - заявил Ташиев.