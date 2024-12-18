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"При вступлении России в ОТГ для Кыргызстана есть риск западных санкций"

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По мнению экспертов, Россия рассматривает возможность присоединения к Организации тюркских государств (ОТГ), что может стать важным шагом на пути к укреплению политических и экономических связей с ключевыми партнерами в Центральной Азии и других странах с тюркским наследием. Этот шаг вызывает интерес и обсуждение как внутри РФ, так и на международной арене, поднимая вопросы о стратегических целях России и возможных последствиях для ее внешней политики.

Что об этом думают представители депутатского корпуса Кыргызстана, который является участником ОТГ. Своим мнением по этому поводу с корреспондентом vb.kg поделился парламентарий Исхак Масалиев.

Исхак Абсаматович, как вы считаете, вступление России в ОТГ может рассматриваться как шаг по укреплению своего влияния в Центральной Азии в рамках данного сотрудничества?

 - Этот вопрос звучит любопытно. Сотрудничество России с тюркоязычными государствами у нас существует исторически.

Начиная с середины XIX века, Кыргызстан и большая часть Казахстана, входили в состав Российской империи. После Октябрьской революции значительная часть Кокандского ханства тоже вошла в состав РСФСР вначале, потом в состав СССР, где мы существовали 73 года. Поэтому говорить о сотрудничестве, наверное, не совсем правильно.

- Поясните пожалуйста?

- На сегодняшний день ситуация такова, что термины "тюркоязычное" или "русскоязычное" население является немного спутанным и воспринимается неоднозначно. Например, территории Сибири и Алтая населены представителями различных тюркских национальностей, что свидетельствует о культурном и языковом разнообразии. При этом Россия, состоящая из 89 субъектов федерации, демонстрирует многонациональный характер. В этом контексте сотрудничество между Российской Федерацией и Кыргызстаном выглядит логичным и актуальном, учитывая, что мы говорили на одном языке и читали одни книги на протяжении вышеупомянутого мной периода времени. Поэтому это сотрудничество существует как исторически, так и фактически. 

Например, экономическое сотрудничество, которое выгодно в первую очередь Кыргызстану, Узбекистану, Казахстану и даже Азербайджану.  

Это на большом уровне, и от этого никуда не денутся ни Россия, ни Кыргызстан.

Несомненно, высказывания некоторых политиков, продиктованные националистическими или территориальными настроениями, могут иметь место. Однако на практике это вряд ли реализуется.

-Тем не менее многие нас критикуют за тесные связи с Россией. Каково ваше мнение на этот счет?

-Представители англосаксонского мира настаивают на том, чтобы Кыргызстан прекратил все отношения с Россией. Между тем такого не произойдет, потому что Запад хочет, чтобы мы выполняли исключительно их рекомендации в обмен на 30-40 миллионов долларов ежегодно. В связи с этим один политик сказал следующее.

"Вы готовы эти 2,5 миллиарда кэшем ежегодно отдавать нашим гражданам и обеспечить какие-то социальные выплаты? Вы готовы им дать гарантии безбедного существования и работу?  Если да, то пожалуйста."

 По моему мнению, это недружественные отношения, а типичные рычаги давления, с помощью которых они пытаются нас купить.

- Какие еще плюсы вы видите для Кыргызстана при возможном вступлении России в ОТГ?

Во-первых, у России появится еще одно обязательство проводить достаточно лояльную политику в отношении граждан Кыргызстана. 

Во-вторых, безусловно увеличатся возможности для экономической помощи.

Участие в данном союзе таких богатых государств как Турция, и Азербайджан, увеличит возможности для нашей страны в получении   облегченных кредитов.

 И тогда роль старой Европы и англосаксонского мира, несомненно, изменится и не позволит Соединенным Штатам быть мировым жандармом, который сейчас указывает, с кем нам дружить, создавать семью, ночевать и так далее.

И в-третьих, участие России в этом союзе как крупного светского государства с многонациональной и многоконфессиональной структурой, может способствовать укреплению устойчивости региона перед угрозой религиозного радикализма.Россия, будучи страной с многовековым опытом взаимодействия различных религиозных традиций, включая ислам в его классическом понимании, могла бы внести важный вклад в развитие диалога внутри организации.Кроме того, интеграция РФ могла бы содействовать формированию более сбалансированного подхода к религиозным вопросам среди стран-участниц ОТГ,что в свою очередь, способствовало бы предотвращению экстремистских тенденций и переосмыслению и популяризации тех форм ислама, которые основаны на принципах мира, терпимости и сосуществования,что отвечает интересам всех сторон.

Таким образом, сотрудничество в рамках ОТГ может стать примером конструктивного диалога между светским государством и странами с исламскими традициями,что будет способствовать региональной стабильности и укреплению взаимопонимания.

 - Какие существуют риски для Кыргызстана при перспективе данного союза?

-На сегодняшний день риск есть только лишь в одном. Данный шаг Российской Федерации может быть расценен правящими кругами Соединенных Штатов, и Западной Европой как опасность. Поэтому они могут в этом случае применить какие-либо санкции, или иные формы давления. Сейчас они нам говорят, чтобы мы не поставляли определенные товары в Россию, или чтобы не сотрудничали с рядом фирм. Мы отвечаем им, что не поставляем ни товары, ни оружие, а мы действительно оружие не поставляем, но товарооборот при этом увеличился в два раза. Китай поставляет нам, а мы далее отправляем в Россию. Кыргызстан и Поднебесная на этом зарабатывают очень хорошо.

Это может привести к тому, что к нам и другим странам ОТГ станут приезжать для переговоров госсекретарь США Энтони Блинкен, или федеральный канцлер Германии и проводить беседы. И тут уже дальнейшее положение дел будет зависеть от глав-участниц ОТГ.

Беседовала Айлин Абдырахманова


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URL: https://www.vb.kg/441543
Теги:
Россия
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