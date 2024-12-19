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В Минобороны провели круглый стол к Международному дню борьбы с коррупцией

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- Светлана Лаптева
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В Министерстве обороны КР по инициативе уполномоченного по вопросам предупреждения коррупции МО КР, подполковника Байыша Абдыжапарова прошло мероприятие, приуроченное к "Международному дню борьбы с коррупцией" .

В мероприятии приняли участие первый заместитель министра обороны КР, генерал-майор Эрлис Тердикбаев, представители ГКНБ КР, Военной прокуратуры КР, Антикоррупционного делового совета при Президенте Кыргызской Республики, а также руководящий состав Министерства обороны, Генерального штаба, Сил Воздушной обороны, Национальной гвардии и военные комиссары. Также мероприятие транслировалось по видеосвязи в южные и северные регионы военной безопасности республики.

В ходе круглого стола с докладом на тему "Превенция коррупции в государственных органах" выступил кандидат юридических наук, доцент, полковник Бакыт Какешов.

Целью данного круглого стола являлось разъяснение и доведение до личного состава Министерства о мерах, предпринимаемых государством в сфере усовершенствования антикоррупционной политики, а также призыв к добропорядочности и соблюдению законности в повседневной службе.


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URL: https://www.vb.kg/441553
Теги:
коррупция, Кыргызстан, Министерство обороны
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