Погода
$ 86.85 - 87.35
€ 89.95 - 90.95

В 2024 году "Гарантийный фонд" выдал рекордные кредиты на 8,9 млрд сомов

218  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ОАО "Гарантийный фонд" в текущем году обеспечил бизнесу страны доступ к кредитным средствам на наивысшую сумму за весь период своей деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Данный показатель максимально приблизился к девятимиллиардной отметке, составив по состоянию на 20 декабря 8 млрд 923 млн сомов. В прошлом году сумма кредитов, предоставленных предпринимателям, составила 8 млрд 26 млн сомов, которая на конец 2024 года также являлась наивысшей.

Суммарный объем предоставленных на развитие бизнеса кредитов по гарантийное обеспечение с 2016 года по сегодняшний день составляет около 35 млрд сомов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441629
Теги:
кредит, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  