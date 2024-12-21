В 2024 году "Гарантийный фонд" выдал рекордные кредиты на 8,9 млрд сомов

ОАО "Гарантийный фонд" в текущем году обеспечил бизнесу страны доступ к кредитным средствам на наивысшую сумму за весь период своей деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Данный показатель максимально приблизился к девятимиллиардной отметке, составив по состоянию на 20 декабря 8 млрд 923 млн сомов. В прошлом году сумма кредитов, предоставленных предпринимателям, составила 8 млрд 26 млн сомов, которая на конец 2024 года также являлась наивысшей.

Суммарный объем предоставленных на развитие бизнеса кредитов по гарантийное обеспечение с 2016 года по сегодняшний день составляет около 35 млрд сомов.