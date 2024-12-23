В Бишкеке прошел 19-й международный мемориал по греко-римской борьбе

В Бишкеке состоялся 19-й международный мемориал по греко-римской борьбе среди юношей 2008-2009 годов рождения. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, турнир посвящен памяти заслуженных тренеров и мастеров спорта СССР и Кыргызстана.

Организаторами турнира выступили Департамент физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкек, Федерация борьбы Кыргызской Республики и СДЮШОР им. Раатбека Санатбаева.

В церемонии открытия турнира принял участие директор Департамента физической культуры и спорта Жоомарт Шамканов, который отметил важность сохранения памяти о великих наставниках и спортсменах прошлого, а также подчеркнул значимость подобных мероприятий для развития молодежного спорта в Кыргызстане.

На турнир приехали 450 участников, среди которых спортсмены из Казахстана, Узбекистана и регионов Кыргызстана.

Мемориал собрал лучших молодых борцов, предоставив им возможность продемонстрировать мастерство, упорство и волю к победе. Соревнования прошли в яркой и конкурентной атмосфере, вдохновив участников на новые достижения.

Итоги соревнований:

38 кг

1 место - Керимкулов Акжол (2009 г.р.);

2 место - Суйунбаев Нурэл (2010 г.р.);

3 место - Токтонбетов Эрбол (2009 г.р.).

41 кг

1 место - Отеген Рамазан (2009 г.р.);

2 место - Жоробеков Нурел (2010 г.р.);

3 место - Наркулов Амирхан (2010 г.р.);

3 место - Лесбек Датка (2010 г.р.).

45 кг

1 место - Жанажол Куанышбек (2009 г.р.);

2 место - Омурбеков Байгелди (2009 г.р.);

3 место - Даулет Сабыржан (2009 г.р.);

3 место - Исабеков Салман (2009 г.р.).

48 кг

1 место - Амиркул Динмухаммед (2008 г.р.);

2 место - Абдыкеримов Элимбек (2008 г.р.);

3 место - Анаркулов Фархад (2010 г.р.);

3 место - Акколов Темирлан (2008 г.р.).

51 кг

1 место - Усенкулов Абдысамат (2008 г.р.);

2 место - Асакеев Атай (2008 г.р.);

3 место - Кобеген Адилхан (2009 г.р.);

3 место - Апилов Бакдоолот (2008 г.р.).

55 кг

1 место - Кыстаубай Мирас (2008 г.р.);

2 место - Гасанов Рамазан (2008 г.р.);

3 место - Маханбетов Дидар (2009 г.р.);

3 место - Исаев Аббас (2008 г.р.).

60 кг

1 место - Ысакбаев Амангелди (2008 г.р.);

2 место - Мурзамадинов Максат (2008 г.р.);

3 место - Абдуллаев Иличбек (2008 г.р.);

3 место - Мавлянов Борубай (2008 г.р.).

65 кг

1 место - Эмилов Эмир (2008 г.р.);

2 место - Омурбеков Адилет (2008 г.р.);

3 место - Бисен Улан (2008 г.р.);

3 место - Нуралиев Баел (2009 г.р.).

71 кг

1 место - Мейрбекулы Марлен (2008 г.р.);

2 место - Анарбеков Кубаныч (2008 г.р.);

3 место - Толеугали Алинур (2009 г.р.);

3 место - Молдобеков Данил (2008 г.р.).

80 кг

1 место - Осконбаев Нурислам (2008 г.р.);

2 место - Тагаев Алихан (2008 г.р.);

3 место - Акобян Завен (2008 г.р.);

3 место - Досжан Асылжан (2008 г.р.).

92 кг

1 место - Ибраиев Аянбек (2008 г.р.);

2 место - Абдамитов Нурбек (2008 г.р.);

3 место - Гасанов Хасан (2010 г.р.);

3 место - Орункулов Мухаммед Улукбекович (2008 г.р.).

110 кг

1 место - Кайратов Шынгыс (2008 г.р.);

2 место - Барктабасов Элзат (2008 г.р.);

3 место - Амиров Вугар (2008 г.р.);

3 место - Дуйшеналиев Бахтияр (2008 г.р.).