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В таджикском городе в 2024 году неизвестные в масках убили 25 человек

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В течение 2024 года город Канибадам, расположенный в Согдийской области Таджикистана, и ряд близлежащих поселков потрясла серия таинственных убийств. Подозреваемые были в масках – все, что известно о них стражам порядка и властям. "ВЭС 24" приводит хронологию зверств в небольшом городке.

Март 2024 года: семью Шариповых вырезали полностью

Убийство семьи Шариповых случилось в середине марта 2024 года. Неизвестные расправились с пятью членами семьи, лишив жизни в том числе и двух несовершеннолетних детей.

"Изначальная версия гласила, что 65-летний глава семьи убил свою жену, невестку и внуков, а затем покончил с собой. Позже следствие установило: мужчину повесили, чтобы создать иллюзию самоубийства. На месте происшествия также были найдены следы борьбы, что подтвердило версию о насильственном характере преступления", – сообщало о преступлении издание Yeni Şafak.

Апрель 2024 года: убийцы лишили жизни 4 человек

Ночью с 16 на 17 апреля обнаружены тела 4 членов одной семьи. Жертвы были задушены веревкой, а следы принудительного удушения совпадали с ранее зарегистрированным случаем убийства главы семьи Шариповых. Свидетели сообщали о странных фигурах, замеченных накануне вблизи дома.

Май 2024 года: убиты 6 членов двух семей

В ночь с 28 на 29 мая убиты 6 человек из двух разных семей – Ахмедовых и Ибрагимовых. Жертвы были задушены, тела найдены соседями в разных комнатах домов. Одной из жертв стала Зулхо Ибрагимова, заместитель директора местной школы. Соседи не слышали шума и криков.

"Жители города организовали патрулирование районов с косами, кетменями и топорами. В нескольких кварталах были установлены камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали силуэты двух подозрительных лиц, скрывающихся в темноте. Жители предполагают, что эти фигуры могут быть причастны к череде убийств, но подтверждения пока нет", – сообщали местные СМИ.

Декабрь 2024 года: 6 членов семьи перед смертью пытали, а затем задушили

В ночь с 8 на 9 декабря обнаружены тела 6 членов семьи Неъматовых, включая четверых детей. Главу семьи, 37-летнего Наимджона Неъматова, нашли повешенным на дереве во дворе, на его теле эксперты нашли следы побоев. Остальные члены семьи – жена Нафиса (33 года), дочери Амина (13 лет), Фатима и Зухро (10 лет), а также младший сын Мухаммадюсуф (2 года) – были задушены в доме.

Свидетели рассказали, что в ночь убийства видели неизвестных людей, передвигавшихся в масках. Однако милиция опровергла информацию о каких-либо новых данных и назвала инцидент "выдумкой". Власти избегают комментариев, что еще больше усиливает панику среди местного населения.

16 декабря 2024 года: обнаружены тела 4 человек из разных семей

В ночь с 15 на 16 декабря были обнаружены тела еще четырех человек из двух разных семей. Погибшими оказались Гайбулло Маджидов (35 лет), его жена Зарнигор (28 лет), а также 70-летняя Ойиша Шокирова и ее сын Джавлон Шокиров (44 года).

Жители сообщили о подозрительных передвижениях людей в черном накануне трагедии, но правоохранительные органы вновь воздержались от комментариев. Мужчины уходят на круглосуточные дежурства, а семьи продолжают запираться в домах после наступления темноты.

Молчание властей и страх жителей

Реакции и комментарии властей не успокаивают народ, более того, затянувшееся молчание приводит к панике населения в маленьком городе. Жители Канибадама и прилегающих районов потребовали прозрачности расследования и привлечения виновных к ответственности. В минувшую субботу, 21 декабря, появились сообщения о первых задержанных в связи с серийными убийствами в Канибадаме.

Генпрокуратура Таджикистана заявила о возбуждении уголовных дел в отношении нескольких лиц, подозреваемых в совершении серии убийств семей в Канибадаме. Все четверо задержанных – мужчины от 26 до 36 лет, уроженцы сельских джамоатов Канибадама.


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URL: https://www.vb.kg/441671
Теги:
Таджикистан, убийство
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