Журналистам рассказали о контроле над стрелковым оружием в Кыргызстане

О контроле над стрелковым оружием и легкими вооружениями представителям медиасообщества в Бишкеке рассказали эксперты на 2-х дневном семинаре, организованном Программой развития ООН (ПРООН) в Кыргызской Республике, совместно с Общественным фондом "Prevention Media" в рамках проекта SALIENT – "Усиление контроля за стрелковым оружием и легкими вооружениями в Кыргызской Республике" под эгидой секретариата Совета безопасности Кыргызской Республики".

В семинаре приняли участие постоянный представитель ПРООН в Кыргызской Республике Александра Соловьева, секретарь Совета безопасности Кыргызской Республики Марат Иманкулов, а также представители государственных органов, гражданского общества и средств массовой информации.

На семинаре обсудили как можно усовершенствовать законодательство для создания прозрачной и эффективной правовой базы контроля над оружием, укрепить межведомственное взаимодействие для повышения оперативности и согласованности действий государственных структур,

внедрить современные технологии, включая автоматизированные информационные системы учета и мониторинга стрелкового оружия и легких вооружений.

Секретарь Совета безопасности Кыргызской Республики Марат Иманкулов отметил, что контроль над стрелковым оружием – это не только национальная задача, но и международное обязательство.

"Кыргызстан активно участвует в реализации международных договоров, таких как Программа действий ООН по предотвращению незаконной торговли стрелковым оружием, и внедряет лучшие мировые практики. Средства массовой информации играют ключевую роль в построении моста между обществом и государственными структурами, помогая выявлять проблемы и предлагать пути их решения", - сказал он.

Постоянный представитель ПРООН в Кыргызской Республике Александра Соловьева подчеркнула значимую роль журналистов в повышении осведомленности общества о проблемах незаконного оборота оружия. По её словам, профессиональное и объективное освещение этой темы способствует формированию культуры безопасности и доверия, а также мобилизует гражданское общество и государственные структуры на решение этой проблемы.

"Этот семинар по важной и чувствительной теме состоялся, благодаря поддержке Секретариата Совета Безопасности КР и представительства ПРООН в КР. Освещение такой тематики требует определенных знаний и навыков, поэтому оно прошло с участием представителей МВД, Министерства обороны, Генеральной прокуратуры, Министерства экономики и коммерции. Такой формат позволил наладить эффективный диалог между участниками и экспертами. Было бы здорово продолжить работу в этом направлении", - отметил руководитель ОФ "Превеншен Медиа" Алмаз Исманов.