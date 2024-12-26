Иностранцев обязали сдавать тест по русскому языку для поступления в вузы

Иностранных студентов, которые намерены обучаться в российских вузах, обяжут сдавать тест на знание русского языка. Соответствующий приказ уже подписал глава Минобрнауки Валерий Фальков, новшество вступит в силу со следующего года. Об этом в интервью "РИА Новости" рассказал вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко.

"С 1 апреля следующего года обязательно будет экзамен по сдаче русского языка для всех иностранцев, которые поступают в российские вузы", - цитирует агентство слова зампреда правительства.

Чернышенко подчеркнул, что работа ведется планомерно, ранее президент Владимир Путин подписал указ, в котором определил национальные цели до 2030 года на перспективу до 2036 года. Среди них увеличение не менее чем до 500 тыс. иностранных граждан, обучающихся в российских вузах. По данным Минобрнауки, которые привело "РИА Новости", сейчас в вузах России обучаются 380 тыс. иностранцев.

За последние пять лет число иностранных студентов в России увеличилось на 16%

10 декабря правительство утвердило список госучреждений, уполномоченных проводить экзамены по русскому языку как иностранному. В него вошло 92 учреждения.

В 2023–2024 учебном году в российских вузах таких студентов было более 355,7 тыс., за последние пять лет их число увеличилось на 16%.

По итогам 2022 года Россия занимала шестое место в мире по числу иностранных студентов. Тогда общее количество иностранцев в вузах страны составило 351,1 тыс. человек. В первую тройку стран вошли США (948, 5 тыс.), Великобритания (693,8 тыс.) и Канада (552,5 тыс.). В 2023 году в университеты России поступили порядка 29,7 тыс. иностранцев, большинство из них граждане Белоруссии, Таджикистана и Китая - 2,1 тыс., 1,9 тыс. и 1,8 тыс. студентов соответственно.

Мигрантов без знания русского не допустят в школы. Как это будет работать

Кроме того, тестирование детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы начнется по всей стране также с 1 апреля 2025 года. 11 декабря Госдума приняла закон, согласно которому запрещено принимать в школы детей мигрантов без такого языкового испытания. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что по результатам выборочной проверки 41% детей мигрантов не знают русский язык или знают его плохо. Об этом политик написал в телеграм-канале.

Источник: rbc.ru