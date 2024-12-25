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Глава кабмина: Маркетплейс "LEMON Shopping" укрепит цифровую экономику КР

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Правительство продолжит всестороннюю поддержку проектов, направленных на развитие электронной коммерции, технологий и инноваций. Об этом сказал председатель Кабинета Министров Адылбек Касымалиев, выступая в ходе мероприятия по запуску маркетплейса "LEMON Shopping", сообщает пресс-служба кабмина.

Касымалиев отметил, что этот проект можно считать важным шагом, направленным на внедрение современных технологий и инноваций.

"Этот маркетплейс создает условия для наших предпринимателей, чтобы вывести их бизнес на новый уровень, увеличить продажи, расширить клиентскую базу и предложить свои товары и услуги не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. Как вы знаете, движущей силой рыночной экономики является торговля. Производство развивается в зависимости от спроса на рынке. Те предприниматели и те страны, которые умеют вести торговлю эффективно, всегда будут в авангарде. В свою очередь, технологии, особенно в эпоху так называемой технотронной революции, делают такие маркетплейсы маяком, который прокладывает новый путь и одновременно служит портом для накопления грузов. "Лимон Шоппинг" открывает новые возможности для наших предпринимателей и клиентов, способствуя укреплению позиций Кыргызстана в глобальной цифровой экономике", - сказал председатель кабинета министров.


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URL: https://www.vb.kg/441729
Теги:
торговля, информационные технологии, Кыргызстан, кабмин
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