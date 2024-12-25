НОЦ "Большой Алтай": пять лет успеха и новые горизонты в 2025 году

В 2024 году Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" отметил своё пятилетие. В честь этого юбилея казахстанское издание взяло интервью у профессора Юлии Лысенко, которая возглавила Центр в начале года. В интервью Юлия Александровна поделилась с нами итогами работы Центра, рассказала о ключевых научных проектах, реализованных за последний год, и анонсировала планы на 2025 год. Пятилетие "Большого Алтая" - это не только важная веха в истории организации, но и время масштабных достижений в области исследования тюркского наследия, создания новых международных научных сетей и укрепления партнерских связей с коллегами из Центральной Азии. Как отмечает профессор Юлия Лысенко Источник: https://kz24.news/article/obshestvo/bolshoy-altay-zavershaet-yubileynyy-god-novymi-proektami.html, юбилейный год стал для Центра периодом подведения итогов и постановки новых целей в изучении алтайского и тюркского мира.

Итоги пятилетия: от археологических экспедиций до международных публикаций

Юбилейный год для Центра стал особенно насыщенным. Под руководством профессора Юлии Лысенко, возглавившей НОЦ в начале 2024 года, удалось реализовать сразу несколько крупных инициатив.

Одним из главных достижений стало проведение шести международных экспедиций. Самая масштабная из них - археологическая экспедиция "Семиряка-2024", которая прошла в Казахстане. Учёные из России и Казахстана исследовали памятники тюркского времени, проводили раскопки и 3D-документацию, а также готовили объекты для музеефикации.

Не менее значимым проектом стало завершение работы над вторым томом "Летописи тюркской цивилизации", охватывающим период XII–XVII веков. Этот труд, созданный международной командой исследователей, стал символом укрепления научных связей между странами Центральной Азии.

Новые партнёры и расширение горизонтов

2024 год также ознаменовался расширением партнёрской сети. Одним из новых союзников Центра стал НИИ развития туризма в Узбекистане. Вместе с узбекскими коллегами разрабатываются проекты в области этнотуризма, направленные на популяризацию исторического наследия региона.

Как отметила Юлия Лысенко:

"Алтай - это не просто территория, это сакральное место, объединяющее тюркские народы. Наши проекты нацелены на то, чтобы сохранить и популяризировать это уникальное наследие".

Факторы успеха: три столпа развития Центра

По словам руководства, успех НОЦ основан на трёх ключевых факторах:

Актуальность тематики. Тюркское наследие остаётся востребованным как среди учёных, так и среди широкой аудитории. Международное сотрудничество. Объединение учёных из разных стран позволяет синтезировать знания и получать уникальные результаты. Географическое расположение. Алтай, как прародина тюркоязычных народов, привлекает исследователей и служит символическим центром для всех участников проекта.

Планы на 2025 год

Новый год обещает быть не менее насыщенным. В числе ключевых мероприятий:

IV Международный алтаистический форум. Летняя школа для молодых исследователей. Серия международных археологических и этнографических экспедиций.

Кроме того, планируется расширение партнёрской сети, укрепление связей с университетами Казахстана и других стран Центральной Азии, а также запуск новых направлений исследований, включая лингвистику.

Особое внимание будет уделено мероприятиям, посвящённым 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Совместные круглые столы с участием казахстанских и российских учёных станут важным вкладом в сохранение исторической памяти.

НОЦ "Большой Алтай" уверенно завершает юбилейный год, демонстрируя успешные результаты и масштабные планы. Руководство Центра выражает надежду, что в 2025 году продолжится укрепление научных и культурных связей между странами региона, а реализуемые проекты станут ещё более значимыми для тюркской общности.

Юлия Лысенко пожелала коллегам из стран Центральной Азии новых открытий, творческих свершений и успешной реализации всех задуманных планов. А читателям - здоровья, счастья и благополучия в новом году!