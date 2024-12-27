Тренер сборной РФ по борьбе получил девять лет за финансирование ИГ

2-й Западный окружной военный суд приговорил к девяти годам лишения свободы тренера юношеской сборной Москвы и России по вольной борьбе Алишери Исмадзоду, признав его виновным в финансировании запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"Назначить Алишери Исматзоде наказание в виде девяти лет лишения свободы со штрафом в размере 400 тыс. рублей. Первые три года он проведет в тюрьме, остальное время - в колонии строгого режима", - огласил приговор судья.

Прокурор в прениях сторон попросила приговорить подсудимого к 10 годам лишения свободы со штрафом 500 тыс. рублей. Осужденный свою вину не признал и настаивал в ходе судебного процесса, что не знал информацию о причастности получателя денег к ИГ, так как возвращал ему долг. Всего с банковской карточки спортсмена на счет террориста, установил суд, было осуществлено два транша на общую сумму 9 тыс. рублей.

Сторона защиты допросила в суде десятки свидетелей, в том числе матерей проходивших обучение у обвиняемого детей. Они охарактеризовали его как отзывчивого и порядочного тренера. По их словам, тренер "семь дней в неделю" общался с детьми, покупал им на свои деньги трико и бутсы, а также всячески поощрял их за успехи в спорте. Прокурор в свою очередь отнеслась к показаниям свидетелей защиты критически и настаивала на том, что подсудимый знал, что деньги переводил террористам, а не отдавал долг. Военный суд согласился с доводами прокурора и вынес обвинительный приговор, который может быть обжалован в апелляционном порядке.

32-летний Алишери Исматзода - тренер с более чем 10-летним стажем. Родился в Душанбе (Таджикистан), а в 2015 году закончил Российский государственный университет физкультуры спорта и туризма, является мастером спорта, тренером высшей категории. Он был арестован Щербинским судом Москвы в начале июля этого года по подозрению в финансировании терроризма (ч. 1.1, ст. 205.1 УК). В Федерации спортивной борьбы России тогда подтвердили, что он задержан силовыми структурами, и назвали происходящее шоком.