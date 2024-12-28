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Вызовы для бизнеса в 2024 году и надежды на улучшение в следующем году

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- Нина Ничипорова
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2024 год стал насыщенным для Кыргызстана, в том числе с точки зрения экономического роста, улучшения инфраструктуры и значительных законодательных изменений. По предварительной оценке Национального статистического комитета Кыргызской Республики, валовой внутренний продукт (ВВП) в январе-ноябре 2024 года составил более 1,2 триллиона сомов, а темп роста ВВП за 11 месяцев - 9%. В 2024 году продолжилось развитие автомобильной, ирригационной и воздушной инфраструктуры, начата реализация масштабных проектов в сфере энергетики, железных дорог и в других социально-экономически значимых направлениях.

Вместе с тем, в уходящем году предприниматели в Кыргызстане столкнулись с рядом значительных трудностей, включая дополнительное фискальное регулирование, проверки и давление со стороны налоговых и правоохранительных органов и потерю имущества, что увеличило неопределенность в бизнес-среде, снизило доверие предпринимателей и создало препятствия для устойчивого развития частного сектора.

"В этой связи Международный деловой совет решил проанализировать и осветить некоторые итоги года для предпринимательской среды, а также внести соответствующие рекомендации по улучшению делового климата и экономическому развитию страны", - отметил исполнительный директор МДС Аскар Сыдыков.

Положительные изменения

В 2024 году был принят целый ряд положительных для бизнеса законодательных реформ, в числе которых:

• Значительное и историческое снижение ставок страховых взносов с 27,25% до 12,25% (за исключением некоторых отраслей). Что уже дало свои плоды в части снижения уровня неформальной занятости, увеличения количества плательщиков страховых отчислений, уменьшения издержек бизнеса и увеличения заработных плат для работников (Закон КР от 23 июля 2024 года № 136).

• Улучшение налогового администрирования для налогоплательщиков, в том числе для применяющих общий режим налогообложения, дополнительные налоговые льготы для агропромышленного сектора. А также устранение коллизий и пробелов, выявленных в редакции Налогового кодекса 2022 года (Закон КР от 2 февраля 2024 года № 31).

• Введение уголовной ответственности за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, установление приоритета применения электронного наблюдения, залога и домашнего ареста при выборе меры пресечения. А также установление запрета заключения под стражу субъектов предпринимательства за ряд преступлений в экономической, имущественной и налоговой сферах с приоритетом иных мер пресечения (Закон КР от 22 июля 2024 года № 133).

• Принятие проекта новой редакции Трудового кодекса КР, которым планируется установление срока исковой давности по спорам о взыскании заработной платы – 3 года, введение единой ставки пени за просрочку выплат в размере 0,25% за день, введение понятия "комбинированная дистанционная работа" и другие поправки, направленные на достижение баланса интересов работников и работодателей.

Защита частной собственности и административное давление

Однако, несмотря на достигнутые положительные результаты, в Кыргызстане по-прежнему остаются некоторые проблемные вопросы, связанные с защитой частной собственности и соблюдением верховенства закона.

В последние месяцы уходящего года информационное пространство было насыщено сообщениями об изъятии имущества и передаче частной собственности на баланс государства. С начала 2024 года в Кыргызстане в собственность государства был возвращен ряд объектов, которые, как утверждают правоохранительные органы, были приобретены преступным путем или незаконно приватизированы. Однако в результате национализации могли пострадать добросовестные приобретатели, включая представителей бизнеса. Согласно официальным данным, по состоянию на декабрь 2024 года государству было возвращено 1,174 объекта, в том числе рынки, земельные участки, коммерческие и некоммерческие помещения, специальные объекты (включая производственные предприятия) и социальные объекты (включая стадионы, исторические здания, рынки и автовокзалы).

Вместе с тем, в странах с верховенством закона национализация объектов, приобретенных преступным путем или незаконно приватизированных, осуществляется исключительно в рамках правовых процедур, а объект возвращается в государственную собственность только после вступления решения суда в силу, с соблюдением прав всех сторон, включая возможность обжалования и при необходимости выплаты компенсации добросовестным приобретателям.

Кроме того, согласно открытым данным и обращениям компаний в течение этого года, были проведены проверки у компаний в самых разных отраслях экономики. Такие проверки нередко сопровождаются изъятием товаров, опечатыванием офисов, производственных и складских помещений, что нарушает нормальное функционирование компаний, создает атмосферу неопределенности для предпринимателей и препятствует их долгосрочному развитию.

Несмотря на введенный Указом Президента КР от 9 января 2024 года УП № 1 мораторий на проведение проверок субъектов предпринимательства, административные действия со стороны правоохранительных органов, взаимодействие которых с предпринимателями должно быть минимальным, продолжают иметь место. Такое положение вещей, наблюдаемое в последнее время, представляется противоречащим Указу Президента Кыргызской Республики "О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов" от 29 января 2021 года № 3, направленного, в том числе на исключение необоснованного вмешательства государства в экономическую деятельность субъектов предпринимательства и создание благоприятного инвестиционного климата и деловой среды. А также целям, обозначенным в Программе развития бизнеса Кыргызской Республики до 2026 года.

Инвестиционный климат и доверие инвесторов

Вышеупомянутые события могут порождать недоверие к государственным органам со стороны бизнеса, оказывать негативное влияние на экономическую деятельность и имидж страны как благоприятного места для предпринимательской деятельности.

Последствия упомянутых событий находят отражение в текущих экономических показателях. По последним данным Нацстаткома, приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в республику в январе-сентябре 2024 года составил 746 млн долларов США, что составило 6,6% к ВВП за этот период. Этот показатель значительно отстает от целей Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2026 года, предусматривающей, в том числе ежегодный объем ПИИ на уровне не менее 13% к ВВП. Такой разрыв подчеркивает необходимость обеспечения прозрачности и предсказуемости в действиях государственных органов для восстановления доверия со стороны бизнеса и инвесторов, а также для создания условий, способствующих достижению намеченных экономических ориентиров.

Сложившаяся ситуация также подтверждается данными некоторых дипломатических представительств в Кыргызской Республике, в которых подчеркивается отсутствие стабильной бизнес-среды, а также то, что Кыргызская Республика по-прежнему остается рынком с высоким уровнем рисков, привлекающим преимущественно инвесторов, готовых работать в условиях значительной неопределенности. Несмотря на усилия правительства по привлечению иностранных инвестиций, их объем сократился на 24% в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Согласно данным диппредставительств, на инвестиционную привлекательность страны продолжают негативно влиять такие факторы, как применение уголовных дел в коммерческих спорах, недостаточная защита прав собственности, а также сложность бюрократических процедур.

Дополнительные фискальные требования для отдельных категорий бизнеса

В 2024 году в Кыргызстане наблюдалось введение дополнительных фискальных требований для отдельных категорий бизнеса, в том числе в части наложения и изменения существенных обязательств по маркировке подакцизной продукции. Эти факторы, наряду с повышением стоимости выполнения новых требований и несовершенством других норм законодательства, могут негативно сказываться на инвестиционной привлекательности страны, увеличивать риски для предпринимателей и усложнять условия ведения бизнеса в Кыргызстане.

Так, в отчете Всемирного банка Business Ready 2024, Кыргызстан занял 40-е место из 50 стран по категории налогообложения, которая оценивает качество нормативной базы с точки зрения ясности и справедливости налогового законодательства, уровень предоставляемых налоговыми органами услуг, а также операционную эффективность налоговой системы, отражающую временные и ресурсные затраты на выполнение налоговых обязательств.

Также, согласно Страновому экономическому меморандуму Всемирного банка, соблюдение налогового законодательства представляет собой особенно большую нагрузку в Кыргызской Республике, а компании гораздо чаще подвергаются проверкам по сравнению с другими странами региона Европы и Центральной Азии.

Другие проблемы частного сектора

Помимо упомянутых проблем, бизнес также сталкивается с такими проблемами, как:

• Отток квалифицированных кадров. Согласно докладу Всемирного банка "Повышение качества образования для ускорения экономического роста" в Кыргызстане более 30% населения с высшим образования эмигрировали из страны.

• Высокий уровень восприятия коррупции. Несмотря на цель повышения показателя Кыргызской Республики в рейтинге по индексу восприятия коррупции, обозначенную в Национальной программе развития до 2026 года, согласно индексу верховенства права (WJP), Кыргызстан занял 130-е место из 142 стран в категории коррупции в 2024 году.

Высокий индекс восприятия коррупции создает атмосферу недоверия, что снижает привлекательность бизнес-среды, ограничивает приток инвестиций и препятствует развитию частного сектора. В ноябрьском релизе 2024 года Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) говорится, что "общий прогресс в борьбе с коррупцией в пяти странах Центральной Азии остается ограниченным, антикоррупционные реформы застопорились, а некоторые страны, такие, как Кыргызстан, демонстрируют откат назад по ряду аспектов".

• Ограниченные возможности роста частного сектора. В отчете Всемирного банка "Создание возможностей для развития частного сектора" 2024 года госпредприятия, конкуренция (точнее, ее ограниченность) и чрезмерное регулирование были обозначены одним из основных препятствий для ведения бизнеса в Кыргызстане. В Индексе экономической свободы 2024 года, в котором Кыргызстан занял 112-е место из 184 стран, отмечается, что улучшения предпринимательской среды происходят медленно и неравномерно, а бюрократические барьеры по-прежнему препятствуют развитию производства и привлечению инвестиций в частный сектор.

• Отсутствие прозрачности тендеров. В 2022 году был принят новый Закон "О государственных закупках", который исключил государственные и муниципальные предприятия, а также компании с государственным участием из его сферы регулирования, что позволяет им обходить конкурентные процедуры и публичное обоснование выбора поставщиков. Это в свою очередь "подрывает добросовестную конкуренцию, ограничивает рост частного сектора и ухудшает инвестиционную привлекательность страны". Впоследствии в различных отчетах, включая Страновой отчет Международного валютного фонда за 2024 год, подчеркивалась необходимость расширения действия упомянутого закона на ГП, МП и КГУ для устойчивого увеличения производительности и долгосрочной экономической стабильности.

• Нереализованный экспортный потенциал. По данным Странового экономического меморандума Всемирного банка, нереализованный экспортный потенциал Кыргызстана оценивается в более чем $1 млрд в год, что указывает на возможность роста через развитие инфраструктуры и снижение торговых издержек.

• Ограниченный доступ к финансовым ресурсам. Согласно данным опроса предприятий за 2023 год, проведенного Всемирным банком, около 27% компаний лишены доступа к кредитованию. Более того, в этом отчете Всемирного банка "Создание возможностей для развития частного сектора" от 2024 года ограниченный доступ к финансированию был назван самым серьезным препятствием для ведения бизнеса.

• Низкая производительность труда. Вклад производительности, измеряемой совокупной факторной производительностью (TFP), в последние годы существенно снизился, а развитие человеческого капитала остается ограниченным, слабо поддерживая устойчивый экономический рост. Для преодоления этих вызовов необходимо повышать производительность труда через инновации и развитие человеческого капитала, формируя квалифицированную рабочую силу для ключевых отраслей экономики.

МДС выражает уверенность, что 2025 год предоставит новые возможности для экономического роста, улучшения условий для бизнеса и привлечения инвестиций в Кыргызскую Республику. Важными шагами на этом пути станут укрепление верховенства права, упрощение бизнес-регулирования, усиление конкурентной среды и устранение других барьеров для предпринимателей. Создание прозрачной, справедливой и предсказуемой бизнес-среды остается главным приоритетом для укрепления доверия предпринимателей и инвесторов. Совместные усилия государства, бизнеса и международного сообщества позволят преодолеть существующие вызовы и достичь поставленных целей в области экономического развития.


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URL: https://www.vb.kg/441774
Теги:
бизнес, закон, инвестиции, конкуренция, Кыргызстан, экономика, Всемирный банк
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