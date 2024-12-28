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В КР завершается прием документов для поступления в вузы России по квотам

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- Светлана Лаптева
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Две недели осталось до завершения приема заявок от кыргызстанцев на обучение в вузах России на бюджете по квотам Правительства России.

До 15 января 2025 заявки принимаются от тех, кто планирует начать учебу в высших учебных заведениях России в сентябре 2025 г.

Руководитель представительства Россотрудничества в Кыргызстане Альберт Зульхарнеев обращает внимание всех желающих учиться в России, что заявку онлайн лучше подавать уже сейчас и не ждать последнего дня.

"Тогда будет время, чтобы мы успели ее проверить и вместе с абитуриентом поправить. Также хотели бы подчеркнуть, что всё поступление по квотам Правительства России проходит бесплатно. Мы бесплатно консультируем, бесплатно подается заявка и безвозмездно проходят вступительные тестирования. Будьте осторожны с разного рода "консультантами". Система поступления по квотам достаточно простая и понятная, а если у вас возникнут вопросы по составлению заявки, мы вам обязательно подскажем", - сказал он.

Отметим, в новом учебном году Кыргызстану выделено 700 квот Правительства России, которые дают возможность обучения в вузах России на бюджетных, то есть бесплатных для студента местах. Набор идет практически на все гражданские специальности.

Дополнительную информацию о поступлении жителей Кыргызстана в вузы России можно найти на сайте образовательного отдела Русского дома в Бишкеке https://uchebarf.kg и в социальных сетях: https://taplink.cc/rushouse_bishkek.


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URL: https://www.vb.kg/441794
Теги:
вуз, Россия, Кыргызстан
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