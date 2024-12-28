В 2024 году Служба земельного и водного надзора КР выявила 1384 нарушений

Служба по земельному и водному надзору при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР за 11 месяцев 2024 года провела 706 проверок, в ходе которых было выявлено 1384 нарушений.

Из них:

- 1010 нарушений по земле;

- 374 нарушения по воде.

За неполное исполнение предписаний, в соответствии с Кодексом КР " О правонарушениях, к ответственности было привлечено 456 нарушителей. Общая сумма наложенных штрафов составила 4 979 000 сомов. Из этой суммы было взыскано 4 027 680 сомов, которые были направлены на счет государственного бюджета.

Кроме того, сумма предъявленных исков составила 9 583 183 сомов, из которых 4 998 118 сомов было взыскано в пользу государственного бюджета.