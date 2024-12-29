МИД КР о важных нововведениях по пребыванию граждан КР в РФ с 2025 года

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики повторно обращает внимание граждан на важные изменения в российском законодательстве, направленные на усиление контроля за пребыванием иностранных граждан на ее территории, которые вступают в силу в 2025 году.

Так, с 1 января 2025 года вступают в силу поправки, предусматривающие уменьшение срока временного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, со 180 суток до 90 суток в течение одного календарного года. Данные нормы коснутся иностранных граждан, находящихся на территории России без получения соответствующих разрешительных документов (РВП, ВНЖ, наличия трудового или гражданско-правового договора).

С 5 февраля 2025 года вступает в силу Закон, вводящий новый правовой режим – режим высылки, который будет применяться в отношении иностранных граждан, находящихся в Российской Федерации, но не имеющих законных оснований для пребывания (проживания) на ее территории.

Органы внутренних дел Российской Федерации (наряду с судьями) наделяются полномочиями по назначению административного наказания в виде выдворения за пределы Российской Федерации за совершение отдельных правонарушений.

В этой связи, принимая во внимание то, что изменения коснутся и граждан Кыргызстана, Министерство вновь призывает соотечественников, ознакомиться с важными изменениями в миграционном законодательстве РФ и своевременно обратиться в компетентные российские органы для урегулирования своего правового положения. Более подробная информация по ссылке: