МИД КР с 1 января 2025 года приступает к оформлению "Единого разрешения"

Министерство иностранных дел КР приступает к оформлению "Единого разрешения" - нового разрешительного документа, предусмотренного для обязательного получения иностранными работниками, сообщает пресс-служба ведомства.

Процедура подачи заявления будет осуществляться посредством портала "Электронная виза" (www.evisa.e-gov.kg).

Прежние процедуры, включавшие в себя обязательные заседания комиссий по распределению республиканской квоты, а также чередующиеся обращения в разные государственные органы, исключены, что позволит иностранным работникам легализовать свое пребывание за 7 рабочих дней рассмотрения их заявления.

Перечень требуемых документов остается аналогичным ранее требуемым при получении электронной визы и электронного разрешения на работу, как и стоимость нового документа.

Также, предусмотрен ряд мер, направленных на повышение ответственности работодателей, в виде оплаты невозвратного "гарантийного взноса" для привлечения иностранного специалиста, а также формирования Реестра недобросовестных работодателей, включение в который может лишить возможности найма зарубежного персонала.

Для получения подробной информации можно обратиться в Консульский департамент Министерства по адресу Тоголок Молдо 10, а также по номерам: +996-703-42-88-65 и +996-999-312-002 (WhatsApp).