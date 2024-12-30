В Южной Корее объявили недельный траур из-за крушения "боинга" Jeju Air

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок объявил семидневный траур в стране в связи с катастрофой пассажирского самолета в городе Муан.

"Боинг" авиакомпании Jeju Air, следовавший рейсом из Бангкока, разбился утром 29 декабря. При посадке у лайнера не были выпущены шасси, он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в стену ограждения, развалился на несколько частей и загорелся.

На борту "боинга" находился 181 человек: 175 пассажиров и шесть членов экипажа. За исключением двух граждан Таиланда все находившиеся на борту были гражданами Южной Кореи. В катастрофе выжили двое. 179 человек погибли.

Это авиакастрофа с наибольшим количеством жертв на территории Южной Кореи и третья по числу погибших среди южнокорейских авиакомпаний, отмечает "Рёнхап".

Источник: Медуза