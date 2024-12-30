Погода
$ 86.89 - 87.36
€ 89.82 - 90.82

В Южной Корее объявили недельный траур из-за крушения "боинга" Jeju Air

258  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок объявил семидневный траур в стране в связи с катастрофой пассажирского самолета в городе Муан.

"Боинг" авиакомпании Jeju Air, следовавший рейсом из Бангкока, разбился утром 29 декабря. При посадке у лайнера не были выпущены шасси, он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в стену ограждения, развалился на несколько частей и загорелся.

На борту "боинга" находился 181 человек: 175 пассажиров и шесть членов экипажа. За исключением двух граждан Таиланда все находившиеся на борту были гражданами Южной Кореи. В катастрофе выжили двое. 179 человек погибли.

Это авиакастрофа с наибольшим количеством жертв на территории Южной Кореи и третья по числу погибших среди южнокорейских авиакомпаний, отмечает "Рёнхап".

Источник: Медуза


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441832
Теги:
авиакатастрофа, Южная Корея
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  