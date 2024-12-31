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Путин подписал закон о запрете приема в школы детей мигрантов без знания яз

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Закон обязывает детей иностранцев и лиц без гражданства проходить тестирование на уровень владения русским языком при поступлении в общеобразовательные организации. В случае если ребенок не подтвердит владение русским языком, его не допустят до освоения образовательных программ. Еще одно новое обязательное требование для зачисления в школы – подтверждение законности пребывания ребенка в России.

Закон вступит в силу с 1 апреля 2025 г.

Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 25 ноября. Среди его авторов – спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, председатель комитета по контролю Олег Морозов, а также лидеры фракций – Владимир Васильев от "Единой России", Геннадий Зюганов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Сергей Миронов от "Справедливой России" и Алексей Нечаев от партии "Новые люди". Во втором и окончательном третьем чтениях документ приняли 11 декабря, 20 декабря он был одобрен Советом Федерации.

Источник: Ведомости


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URL: https://www.vb.kg/441836
Теги:
Владимир Путин, миграция, Россия, русский язык
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