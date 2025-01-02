В новогоднюю ночь с площади Ала-Тоо вывезли рекордно малое количество мусор

В новогоднюю ночь с центральной площади Ала-Тоо по сравнению с прошлыми годами в текущем 2025 году вывезено рекордное меньшее количество мусора - 1,5 тонны, сообщили в мэрии столицы.

В муниципалитете отметили, что эти цифры в три раза меньше, чем в предыдущие годы - около 5 тонн мусора вывозили после празднования Нового года.

Так, уборкой занимались 60 сотрудников муниципального предприятия "Тазалык" , задействовали 6 единиц спецтехники.

В новогоднюю ночь центральную площадь Ала-Тоо посетили более 20 тысяч горожан и гостей столицы.

Мэрия города Бишкек благодарит жителей и гостей столицы, которые вносят свой вклад в чистоту и подают пример цивилизованности.

Источник: Кабар