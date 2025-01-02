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В новогоднюю ночь с площади Ала-Тоо вывезли рекордно малое количество мусор

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В новогоднюю ночь с центральной площади Ала-Тоо по сравнению с прошлыми годами в текущем 2025 году вывезено рекордное меньшее количество мусора - 1,5 тонны, сообщили в мэрии столицы.

В муниципалитете отметили, что эти цифры в три раза меньше, чем в предыдущие годы - около 5 тонн мусора вывозили после празднования Нового года.

Так, уборкой занимались 60 сотрудников муниципального предприятия "Тазалык" , задействовали 6 единиц спецтехники.

В новогоднюю ночь центральную площадь Ала-Тоо посетили более 20 тысяч горожан и гостей столицы.

Мэрия города Бишкек благодарит жителей и гостей столицы, которые вносят свой вклад в чистоту и подают пример цивилизованности.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/441872
Теги:
мусор, Бишкек
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