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Цукерберг признал, что в инстаграме и фейсбуке стало слишком много цензуры

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Meta серьезно изменит политику модерации контента и работу контентных фильтров в принадлежащих ей социальных сетях. В частности, компания откажется от услуг независимых фактчекеров в пользу примечаний сообщества, а также вернет в алгоритмические ленты фейсбука, инстаграма и Threads политический контент. Глава Meta Марк Цукерберг объяснил эти шаги необходимостью "вернуться к корням", когда в соцсетях было меньше цензуры. "Медуза" рассказывает, о каких изменениях идет речь и как на них отреагировали журналисты.

"Мы достигли точки, когда ошибок [при модерации контента] и цензуры стало слишком много, - заявил Марк Цукерберг в своем видеообращении. - Поэтому мы собираемся вернуться к нашим корням и сосредоточиться на сокращении ошибок, упрощении нашей политики и восстановлении свободы самовыражения на наших платформах". В числе причин, которые подтолкнули компанию к этому решению, глава Meta упомянул недавние выборы в США. По его мнению, они стали "поворотным моментом", после которого стало очевидно, что свобода слова вновь выходит на первое место.

Источник: Медуза


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URL: https://www.vb.kg/441960
Теги:
социальные сети
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