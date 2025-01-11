В 2024 году в бюджет поступило 4,4 млн сомов от незаконного строительства

Служба по земельному и водному надзору при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР за 12 месяцев 2024 года провела 803 проверок, в ходе которых было выявлено 1438 нарушений, сообщает пресс-служба ведомства.

"Из них 1042 нарушений в области земли, 396 нарушения в области воды. За неполное исполнение предписаний, в соответствии с Кодексом КР "О правонарушениях, к ответственности было привлечено 623 нарушителей.

Общая сумма наложенных штрафов составила 5 318 500 сомов. Из этой суммы было взыскано 4 369 180 сомов, которые были направлены на счет государственного бюджета. Кроме того, сумма предъявленных исков составила 9 676 150 сомов, из которых 5 252 722 сомов было взыскано в пользу государственного бюджета", - говорится в сообщении Минсельхоза КР.