Погода
$ 87.17 - 87.63
€ 89.22 - 90.22

В Бишкеке арендатору рынка грозит расторжение договора из-за нарушений

216  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В городе Бишкек департаментом по управлению муниципальным имуществом и управлением по контролю за землепользованием мэрии города Бишкек организован комиссионный выезд на рынок, расположенный по улице Кулиева. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

На основании постановлений мэрии города Бишкек гражданину Т.К.Ы., предоставлен земельный участок во временное пользование, площадью 0,40 га, сроком на 49 лет под проектирование и строительство чайханы и пивного бара по ул. Кулиева. Заключен договор аренды земельного участка от 24 марта 2004 года, арендная плата составляет 417 600,00 сомов.

Также к вышеуказанному земельному участку предоставлен во временное пользование дополнительный земельный участок, площадью 0,06 га, сроком на 49 лет под благоустройство. Заключен договор аренды земельного участка от 8 декабря 2005 года, арендная плата составляет 20880,00 сомов.

В соответствии с условиями договоров аренды вышеуказанных земельных участков, арендатор обязан эффективно использовать полученный в аренду земельный участок в соответствии с целевым назначением и приступить к использованию земельного участка после установления границ в натуре и получения в установленном порядке документов, удостоверяющих право срочного (временного) землепользования.

Однако в настоящее время условия, предусмотренные договорами аренды, не выполняются, указанный земельный участок не используется в соответствии с целевым назначением. Соответствующими службами неоднократно направлялись уведомлений о соблюдении условий договора.

Изложенные обстоятельства являются существенным нарушением условий договоров аренды и условий предоставления земельных участков, Т.К.Ы., в нарушение указанных требований и условий не выполняет взятые на себя обязательства.

На месте составлен протокол на 13 тысяч сомов в соответствии со статьей 239 Кодекса КР о правонарушениях.

Также 10 января арендатору рынка направлено предупреждение о привидении в соответствие земельный участок, в противном случае вопрос будет внесен на рассмотрение комиссии для расторжения договора аренды.

В случае выставления на аукцион вышеуказанного земельного участка под рынок согласно постановлению Бишкекского городского кенеша от 14 января 2020 года №141 "Об утверждении Положения о порядке предоставления земельных участков в срочное (временное) пользование на условиях аренды в городе Бишкеке", стартовая арендная плата составит 1 044 000,00 сомов в год.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442042
Теги:
аренда, Ошский рынок, Бишкек, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  