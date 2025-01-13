В Бишкеке арендатору рынка грозит расторжение договора из-за нарушений

В городе Бишкек департаментом по управлению муниципальным имуществом и управлением по контролю за землепользованием мэрии города Бишкек организован комиссионный выезд на рынок, расположенный по улице Кулиева. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

На основании постановлений мэрии города Бишкек гражданину Т.К.Ы., предоставлен земельный участок во временное пользование, площадью 0,40 га, сроком на 49 лет под проектирование и строительство чайханы и пивного бара по ул. Кулиева. Заключен договор аренды земельного участка от 24 марта 2004 года, арендная плата составляет 417 600,00 сомов.

Также к вышеуказанному земельному участку предоставлен во временное пользование дополнительный земельный участок, площадью 0,06 га, сроком на 49 лет под благоустройство. Заключен договор аренды земельного участка от 8 декабря 2005 года, арендная плата составляет 20880,00 сомов.

В соответствии с условиями договоров аренды вышеуказанных земельных участков, арендатор обязан эффективно использовать полученный в аренду земельный участок в соответствии с целевым назначением и приступить к использованию земельного участка после установления границ в натуре и получения в установленном порядке документов, удостоверяющих право срочного (временного) землепользования.

Однако в настоящее время условия, предусмотренные договорами аренды, не выполняются, указанный земельный участок не используется в соответствии с целевым назначением. Соответствующими службами неоднократно направлялись уведомлений о соблюдении условий договора.

Изложенные обстоятельства являются существенным нарушением условий договоров аренды и условий предоставления земельных участков, Т.К.Ы., в нарушение указанных требований и условий не выполняет взятые на себя обязательства.

На месте составлен протокол на 13 тысяч сомов в соответствии со статьей 239 Кодекса КР о правонарушениях.

Также 10 января арендатору рынка направлено предупреждение о привидении в соответствие земельный участок, в противном случае вопрос будет внесен на рассмотрение комиссии для расторжения договора аренды.

В случае выставления на аукцион вышеуказанного земельного участка под рынок согласно постановлению Бишкекского городского кенеша от 14 января 2020 года №141 "Об утверждении Положения о порядке предоставления земельных участков в срочное (временное) пользование на условиях аренды в городе Бишкеке", стартовая арендная плата составит 1 044 000,00 сомов в год.