Кто лишил казну КР дохода от растаможки 15-20 тысяч китайских авто в месяц?

Кыргызстан минимум на полгода лишается немалого реального дохода от оформления китайских автомобилей, а это 15-20 тысяч машин в месяц. Из собственных источников редакции vb.kg стало известно, что такую ситуацию можно было предотвратить. Представители отрасли в Кыргызстане в недоумении, по их словам, получается, ради собственной выгоды какой-то чиновник проглядел такой коллапс, или это вредительство и саботаж целого ведомства против государства. Поэтому они просят обратить внимание главу ГКНБ Камчыбека Ташиева, умеющего видеть коррупционные схемы, на такую слепоту, препятствование прогрессу развития страны, а также взаимному сотрудничеству между Кыргызстаном, Казахстаном и другими странами ЕАЭС.

Дело в том, что с 1 января 2025 года Казахстан из-за отсутствия интеграции электронных паспортов транспортных средств (Э-ПТС) со стороны Кыргызстана прекратил первичную регистрацию автомобилей, ввезенных через нашу страну. Нововведение коснется всех автомобилей, которые растаможены в Кыргызстане и предназначены для экспорта в Казахстан.

В случае ввоза через Кыргызстан электронный паспорт на авто должны будут сформировать и внести в национальную систему власти Кыргызстана. И эта система должна быть интегрирована с базами других стран ЕАЭС, в том числе и с Казахстаном. Но получается, что Кыргызстан тормозит и мешает интеграции системы всего ЕАЭС.

По этому поводу директор Департамента интеграции и международного сотрудничества Министерства промышленности и строительства Казахстана Адилбек Бектибаев пояснил СМИ, что оформление Э-ПТС - обязательное условие для первичной регистрации транспортных средств в Казахстане.

"Э-ПТС оформляется только в стране, где автомобиль был растаможен, и вносится в национальную базу данных. Для этого системы стран ЕАЭС должны быть интегрированы. На данный момент такая интеграция есть между Казахстаном, Беларусью и Россией, однако кыргызская система пока не подключена. Временное соглашение об информационном взаимодействии с Кыргызстаном, необходимое для объединения баз данных, до сих пор не подписано", - сказал он.

По словам Бектибаева, если соглашение будет подписано, процесс его реализации займет не менее шести месяцев. Таким образом, возобновление регистрации авто, ввезенных через Кыргызстан, по его прогнозу, возможно не раньше июля 2025 года, при условии, что кыргызская система Э-ПТС будет готова.

Как он пояснил, Совет ЕЭК еще в октябре 2024 года просил государства - членов ЕАЭС обеспечить до 1 декабря заключение временных соглашений об информационном взаимодействии между национальными операторами и администратором. Однако, с Кыргызстаном это пока не сделано.

В этой связи возникает вопрос: "Какое же ведомство в нашей стране так богато, что лишило казну Кыргызстана такого дохода?". Как стало известно нашей редакции, в ноябре 2024 года госпредприятие "Таможенная инфраструктура" при Государственной таможенной службе при Министерстве финансов КР предложило сэкономить деньги и время, поскольку на разработку такой системы "с нуля" требуется 18 месяцев, в частности, было предложено в трехмесячный срок разработать и запустить в тестовую эксплуатацию информационную систему, все права которой бы передавались Кыргызстану. Функционал системы, направленный на цифровизацию процессов таможенного контроля, подразумевает интеграцию с аналогичными системами стран ЕАЭС, обмен информацией о товарах, перемещаемых через таможенные границы КР. Но, по непонятным причинам или из-за чьей-то сиюминутной выгоды одного чиновника, ГПТИ отказалось от выгодного предложения.

Соседи в недоумении

Тем временем в казахстанских СМИ активно обсуждается такое странное поведение Кыргызстана. Тем более, что импорт автомобилей через Кыргызстан в последние годы вырос в десятки раз. Например, в 2023 году экспорт машин из Кыргызстана в Казахстан увеличился в 38 раз по сравнению с 2022 годом. По оценкам экспертов, до 90% автомобилей, завезенных в Кыргызстан, растаможиваются для последующего экспорта в Казахстан и Россию. Однако с января 2025 года такая схема стала невозможной.

Пока данных по 2024 году нет, но как утверждают кыргызские предприниматели, до 90 процентов ввозимых в Кыргызстан машин проходит таможенное оформление и отправляется за границу, в частности, в РК и РФ. Речь идет о растаможке как новых, так и б/у автомобилей.