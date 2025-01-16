Минэконом КР рассказал о внешней и взаимной торговле КР в 2024 году

Объем внешней торговли Кыргызской Республики за январь-ноябрь 2024 года составил 14,6 млрд долларов США. По сравнению с январем-ноябрем 2023 года показатель увеличился на 3,7 %, при этом экспорт товаров сложился в объеме 3,5 млрд долларов США и вырос на 21,3 %, а импорт товаров составил 11,2 млрд доллоров США и снизился по сравнению с январем-ноябрем 2023 года на 0,8 %.

При этом в структуре товарооборота на долю экспорта пришлось 23,6 %, импорта – 76,4%.

Объем взаимной торговли Кыргызской Республики с государствами-членами ЕАЭС в январе-ноябре 2024 года составил 4,5 млрд долл. США и увеличился на 9,1 %. Наибольшая доля взаимной торговли республики с государствами-членами ЕАЭС в январе-ноябре 2024 года пришлась на Россию (71,2 и Казахстан (26,9 .

Объем внешней торговли с третьими странами (вне ЕАЭС) составил 10,1 млрд. долл. США и по сравнению с соответствующим периодом 2023 года вырос на 1,4 %.