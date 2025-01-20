22 января один из подписчиков О! в Instagram получит iPhone 16 Pro Max

Мобильный оператор О! продлевает праздничное настроение и дарит возможность получить невероятный подарок к Новому году – новенький iPhone 16 Pro Max!
Недавно на официальный аккаунт @o_mobile_operator в Instagram подписался 400-тысячный подписчик! Этот конкурс – благодарность читателям О! за внимание, комментарии и поддержку. Активная обратная связь помогает О! становиться лучше, совершенствовать сервис. О! в социальных сетях старается быть для вас не только полезным, но и интересным.
Присоединяйтесь, чтобы участвовать в интересных конкурсах с крутыми призами, смеяться над весёлыми и яркими роликами популярных блогеров и оставаться в курсе всех новинок, скидок и акций.
Счастливчик будет определён 22 января 2025 года с помощью рандомайзера.
Скорее участвуйте! Возможно, именно вы станете тем самым победителем.
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